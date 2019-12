“Los discursos ecologistas radicales generan rechazo”

¿Se considera una viajera responsable? Para mí, es la única forma de viajar. El consumismo es tan extremo que, si queremos seguir disfrutando de los destinos, solo puede ser así.

¿Cómo arranca este viaje? En 2016. Mi primer viaje largo lo hago con la firmeza de que si en mi día a día soy respetuosa con el medio ambiente, tengo que serlo en cada destino.

¿Y eso cómo se hace? Recogiendo los residuos que ves, no llevando nada de un solo uso. Llevando una bolsa de tela contigo y un portabocadillos. Comprando productos locales y sin generar desperdicio no orgánico, porque hay países que no tienen política de residuos.

¿Cómo no tienen política de residuos? Entre otros muchos destinos, Indonesia y Filipinas tienen un sistema de reciclaje nulo; allí la basura va al mar o al aire porque la queman.

¿Siente presión por ser una viajera ejemplar? En mi blog y en mis redes intento inspirar y ayudar a la gente a cambiar. Preguntan mucho y respondo con cariño e información. El mensaje llega mejor así.

¿Cree que es coherente seguir viajando tanto en avión? Estoy replanteándome la forma en que viajo. Creo que el futuro es el tren. No sé qué avances está haciendo la aviación, pero van muy lentos.

¿Qué opina de los blogueros que patrocinan todo tipo de marcas y proyectos que no son responsables? Por cómo soy de perfeccionista y por mi formación como periodista, tengo claro que la honestidad del contenido jamás va a ser sacrificado por una publicidad.

Pero sí hace proyectos con marcas, ¿cómo los elige? Colaboro de forma habitual con la aseguradora de viajes Iati. Patrocinan mi blog y he estado con ellos, entre otras cosas, en un proyecto vinculado a una escuela de Uganda. Hemos recaudado 4.500 euros para material escolar.

Por cierto, ¿ha pasado alguna Navidad fuera de casa? Sí, cuando mi pareja y yo nos fuimos de viaje sin billete de vuelta en 2017 pasamos la Navidad y Fin de Año en el sureste asiático, concretamente en Singapur.

¿Algún destino responsable que nos quiera recomendar para viajar en estas fechas? El año pasado pasé unos días en Budapest disfrutando de los mercadillos navideños y los balnearios al aire libre, y es una fantástica opción.

¿Viaja este año? He escogido quedarme en Barcelona y disfrutar de mi ciudad, del mercado de Santa Llúcia y repetir tradiciones que hacía de pequeña y que me encantaban. Este año toca turismo de proximidad.