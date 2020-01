10 álbumes ilustrados con los que cargar a los Reyes Magos

El perro de Milu (Kalandraka):

La autora húngara Mariann Máray se alzó este año con el XII Premio Internacional Compostela para Álbumes Ilustrados con El Perro de Milu,un colorido álbum que narra la amistad entre Milu, la pequeña protagonista de la historia, que adora a los perros, y un cachorro de oso al que adopta confundiéndolo precisamente con un can. Como no podía ser de otra forma, el hecho de que el oso crezca y crezca complica la convivencia, no con la niña, sino con el entorno, que manda encerrarlo en un zoo. Milu, sin embargo, no se dará por vencida en esta bonita historia sobre la libertad y el amor incondicional por los animales.