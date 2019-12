Hay una canción que no logro sacarme de la cabeza pero, si soy sincera, tampoco me esfuerzo mucho en ello. Porque me llena de orgullo, de valentía y de valor. Es aquella letra que empezó en Chile pero que viajó por todo el mundo con un mensaje claro: “El violador eres tú”. Porque nunca ha sido, ni será culpa de la víctima. Hace un par de días, cuando miraba las imágenes de nuestras compañeras turcas siendo reprimidas por la policía, con rabia e impotencia, me recordaba claro y fuerte: “¡Nos quieren calladas pero nos encontrarán alzadas!”.

Marta Robledo Rufà. Tarragona

