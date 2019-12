Ocho errores que siempre comete un hombre al regalar una joya (y cómo solventarlos con éxito)

El arte de regalar no tiene tanto misterio: basta con conocer bien a la persona a la que regalas y el resto, debería salir solo. Y decimos “debería” porque no siempre es así. Existen regalos que se complican y que suponen auténticos quebraderos de cabeza. Son aquellos regalos muy personales, casi íntimos y que, por culpa y gracia de la cultura popular, vienen cargados de connotaciones, significados y significantes.

Las joyas son el ejemplo más claro de esto y, por ello, dedicamos esta breve guía a los errores comunes que un hombre comete al regalarlas. Porque si conoces a la persona que regalas, Pandora puede ser la clave.

1. Tenerle miedo a las joyas



Empecemos por el principio: el mundo joya no tiene por qué asustarte. Aunque pienses que estás navegando en aguas desconocidas, las joyas son un recuerdo instantáneo que generas para toda la vida. Olvídate de la institucionalidad y el protocolo, regalar una joya no tiene por qué apelar siempre al mayor de los compromisos y sí al cariño que sientes por esa persona.

Un colgante, por ejemplo, como el Patrón Brillante en Pandora Shine es una estupenda puerta de entrada. Una aleación única de metales con un recubrimiento en oro de primera ley de 18k y adornado con circonitas cúbicas transparentes, que conseguirá que esa persona especial se acuerde de ti sin que nadie más que vosotros dos entienda el por qué.

Colgante Patrón Brillante en Pandora Shine

2. Pensar siempre que ‘más es más’

Gran error. Quizás porque todavía bebemos de esas palabras cantadas de Marilyn que nos recordaban que los diamantes son los mejores amigos de las mujeres. Precisamente, una de las máximas de la moda es que “menos es más” y, a veces, una pieza sencilla, pequeña, es la clave para dar con el regalo perfecto.

Este anillo minimal Deseo Brillante en Pandora Shine lo ejemplifica. Con su aleación única de metales por medio un recubrimiento en oro de primera ley de 18k, demuestra que la sencillez puede ser la clave del éxito.

Anillo Deseo Brillante en Pandora Shine

3. Regalar clásicos a una moderna y viceversa

A menudo, tendemos a pensar de manera muy cuadriculada. Como cuando imaginamos unos pendientes y nuestra mente va directamente a las perlas. Y, sin embargo, existen infinitas posibilidades.

Pon la mente, por ejemplo, en ese viaje a Canadá que queréis hacer desde hace tiempo para ver la aurora boreal y que siempre termináis posponiendo… Para hacerlo un poco más tangible, regálale unos pendientes inspirados en el azul intenso de esa noche mágica que queréis vivir juntos, como el Círculo Brillante Redondo Azul de Pandora. En plata de primera ley y adornados con circonitas cúbicas transparentes y cristal azul, podrían ser toda una declaración de intenciones.

Pendientes Círculo Brillante Redondo Azul

4. Solo regalar joyas en pedidas de mano o en cumpleaños



Navidad, San Valentín, un cumpleaños, la alegría por ese ascenso o el momento en el que habéis decidido iros a vivir juntos también puede quedar enmarcado con la joya perfecta. Son momentos dignos de recordar como cualquier otro y quizás, en el caso de esos pequeños triunfos de la vida, son mucho más especiales para vosotros que las conocidas como verdaderas ocasiones especiales.

La pulsera Brillo Transparente y Azul de Pandora, en plata de primera ley adornada con circonitas cúbicas transparentes y cristal azul, podría ser el broche de esa ocasión.

Pulsera Brillo Transparente y Azul

5. Pensar que una joya es solo cosa de 'gente seria'

Rotundamente no. Las joyas pueden ser divertidas y ser sencillamente un guiño sobre cuánto conoces a esa persona. Si tu chica se ha pasado el otoño reproduciendo en bucle el Let it go de Frozen, preparándose para la llegada de la segunda parte, o si te ha contado la de veces que veía de pequeña La Sirenita, apostar por cualquier charm de la colección Disney será un regalo fantástico para ella.

Este charm de Pandora en plata de ley del dibujo de la sirenita Ariel, adornado con esmalte verde, será un detalle muy significativo sobre lo mucho que la conoces y la escuchas.

Charm Ariel

6. Solo regalar una joya una vez en la vida

Piensa en lo que simboliza el regalo y no tanto el regalo en sí. Un compromiso es una fecha clave, pero también una muestra de que te comprometes con esa persona para toda la vida. Dicho así, ¿por qué regalar una única vez? Las joyas que exigen continuidad pueden ser el símbolo perfecto de lo duradero de vuestra relación.

Es el caso de una bonita pulsera, como el modelo Moments de Pandora, en plata de ley con cierre deslizante, que podrá adornarla poco a poco con los charms de la firma. Un buen comienzo es esta preciosa estrella recubierta de oro de primera ley de 18k y adornada con circonitas cúbicas transparentes.

Más adelante, obséquiale con el charm Delicado Azul, en plata y adornado con preciosos cristales azules. Para terminar, fija vuestra relación con este Charm Estrellas Inspiradoras (en la imagen) en plata de Ley, la pieza estrella de este invierno. El resultado: todo un firmamento en su muñeca y un futuro por delante.

Charm Estrellas Inspiradoras

7. Que se note que no pensabas en ella o que no sabías qué regalar



Nada peor a la hora de regalar que irte a lo genérico, cuando precisamente un regalo es algo especial y no algo necesario (como un pijama). Mostrar que has cuidado la selección previa y que te has interesado por detalles de su personalidad es, por norma general, parte del regalo.

Regalar una pulsera abierta como la Moments de Pandora, una aleación única de metales con un recubrimiento en oro de primera ley de 18k. En ella podrá prender un charm con su signo del zodiaco siendo, además del regalo en sí, muestra que te has preocupado por escoger la pieza adecuada.

Pulsera Moments

8. Creer que una joya es solamente un objeto



Una joya siempre es más que una joya, como ya habrás notado. Es un detalle y un símbolo, es una muestra de amor e intimidad. Se trata de que esa persona sepa que de verdad es alguien especial para ti. Y, si de verdad la conoces, nada mejor que Pandora para demostrarlo.

Si ella es una mujer compleja y especial, nada mejor que una joya compleja y especial: el collar Sombras Geométricas de Pandora, en plata de primera ley y adornado con circonitas cúbicas transparentes, es una elección fantástica. El resultado será único, como ella lo es para ti.

Collar Sombras Geométricas

