Cristina Pedroche, otra controvertida figura en el Museo de Cera

Cristina Pedroche ya puede presumir de tener su propia figura de cera en el Museo de Cera de Madrid. La presentadora, de 31 años, ha presentado este jueves su estatua, que luce el mismo estilismo que vistió ella misma durante la retransmisión de las campanadas de Nochevieja 2018, el bikini floral compuesto por dos piezas con una larga capa rosa de seda natural firmado por Tot-Hom.

Pese al historial de parecidos imposibles que tiene el Museo de Cera de Madrid, la figura de Pedroche tiene un afín razonable a la vallecana, aunque la cara pueda resultar un tanto controvertida. Ella, por ahora, se ha mostrado muy ilusionada con el resultado y, aunque no termina de aclarar si se encuentra el parecido consigo misma, sí ha comentado que el perfil de la estatua sí está muy conseguido. “No quiero decir nada para que vosotros saquéis vuestras propias conclusiones” ha dicho a sus seguidores en un story de Instagram, el formato que desaparece a las 24 horas de su publicación. “De perfil se parece un montonazo y me han puesto un pecho increíble. Me encanta. Es superreal todo, hasta los zapatos de vidrio reciclado que usé el año pasado”, ha añadido sobre el look que viste la figura, que sí es idéntico al que vistió ella el año pasado.

Durante esta semana, el programa donde colabora, Zapeando, emitió un vídeo del proceso de elaboración de la figura de cera y Pedroche reconoció que se agobió mucho cuando le hicieron el molde de la cara. Sin embargo, ahora está muy ilusionada y ha asegurado que es "un sueño hecho realidad". La colaboradora de televisión espera formar parte durante muchos años del Museo de Cera, aunque tiene una petición en caso de que retiren la figura: que se le entreguen a su madre. "Mi madre se lo lleva para casa y ella tan contenta. A mi madre le encanta, que me meta en mi antigua habitación", señaló en Zapeando.

ampliar foto Cristina Pedroche presenta su figura de cera, en el Museo de Cera de Madrid, este jueves. Daniel Gonzalez GTRES

Como la propia presentadora ha explicado, fue ella misma quien eligió que su figura luciese el vestido con el que presentó las últimas campanadas e hizo hincapié a la escultora para que no se olvidase de que la estatua tuviese todos los pendientes que ella misma luce en la oreja, que son muchos. A Pedroche le propusieron inmortalizarla en la figura de cera en junio y antes de verano comenzaron las pruebas del molde, pero no ha sido hasta este mismo jueves cuando ella también ha visto el resultado final.

La figura de Cristina Pedroche estará en la misma sala que presiden rostros tan conocidos como Beyoncé, Justin Bieber, Selena Gomez, Taylor Swift o Lola Flores. Esto será a partir del 15 de diciembre, pues hasta ahora se instalará en la exposición El Cuerpo Inventado, un recorrido por el último siglo de la moda femenina instalado en la sala Azca de Madrid, organizada por Collectors Colective, en la que también se muestran todos los diseños de fin de año con los que Cristina Pedroche ha presentado las campanadas, y que se han convertido en un acontecimiento televisivo esa noche.