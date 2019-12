Camila Morrone habla por primera vez de su noviazgo con Leonardo DiCaprio

Leonardo DiCaprio tiene 45 años. Su novia, Camila Morrone, 22. Una diferencia de 23 años que a la actriz no le importa. "Hay muchas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, donde las personas tienen grandes diferencias de edad (...). Solo creo que cualquiera puede salir con quien desee", ha dicho la joven al periódico Los Angeles Times. Entiende la expectación que suscita su noviazgo con el ganador de un Oscar por El renacido —reconoce que probablemente ella también sentiría curiosidad—, pero ansía el momento en el que se la empiece a reconocer por su talento y su trabajo y no por ser la novia de una persona famosa

Antes de saltar al mundo de la actuación, Morrone era modelo, como su padre, Máximo, que triunfó en las pasarelas en los años noventa. Sin embargo, las oportunidades para ella en la industria cinematográfica se han incrementado en los dos últimos años y se encuentra promocionando su último trabajo, Mickey and the Bear, una película independiente en la que interpreta a una estudiante de instituto que se debe hacer cargo de su padre. Ahora parece que sigue los pasos de su madre, la actriz argentina Lucila Solá, aunque otros apuntan a que este repentino éxito se debe más a su relación con DiCaprio. "Creo que cuanto más y más ve la gente la película, voy obteniendo poco a poco un reconocimiento que no tiene que ver con eso (...). Es frustrante porque siento que soy algo más que con quién salgo", ha explicado la joven.

De hecho, Morrone se siente avergonzada de su pasado en la industria de la moda. Cuando obtuvo su primer trabajo en el cine intentó ocultarlo porque no quería parecer "demasiado sexy para un papel". A pesar del cambio profesional, la actriz se siente más feliz que nunca: "Estar en el rodaje fue el mejor momento de todos. Es exactamente lo que he querido toda mi vida. No sé por qué he pasado todo este tiempo evitándolo y asustada de hacerlo".

Leonardo DiCaprio yCamila Morrone, en Villepinte, cerca de París, en 2018. Laurent Zabulon Cordon Press

Morrone no revela más detalles de su relación con DiCaprio, pues es raro verles hablar de ello ya que el actor trata de mantener blindada su vida privada. En una entrevista con la revista Time hace unos años aseguró que su intención era ser todo lo ambiguo que pudiese para no revelar nunca su lado más privado. “Actúo como si fuese un enigma, pero la verdad es que no quiero que sepan quién soy y qué pienso”, dijo el intérprete. Y no le ha salido del todo mal. No le estorba el eterno cartel de soltero de oro, nunca habla de sus relaciones y todas las parejas que se le han conocido han sido modelos (en su larga lista solo hay una actriz, Blake Lively) y siempre mucho más jóvenes que él. Ninguna superaba los 25 años cuando salía con él.

La pareja sale desde hace casi dos años, cuando se les vio por primera vez de excursión en Aspen (Colorado, EE UU). Junto a Morrone no ha acudido a ninguna alfombra roja, pero han coincidido en el último Festival de Cannes y son objeto de las persecuciones de los paparazis durante sus vacaciones en barco, en el festival de Coachella o, simplemente, cuando salen de compras o a comer a cualquier restaurante.

Toni Garrn, Bar Rafaeli, Gisele Bündchen o Naomi Campbell han sido algunas de las conquistas de DiCaprio. Con esta última salió en 1995 y fue de las dos únicas parejas (la otra fue la modelo Bridget Hall) que superaban su edad: Campbell tenía 25 años y el actor, 21. Pero con quien se empezó a notar la diferencia de edad fue con la también modelo Bar Rafaeli: iniciaron su relación cuando ella tenía 20 años y él, 31. Rafaeli es conocida por haber sido un ángel de Victoria's Secret, como Erin Heatherton y Nina Agdal, también parejas del actor. Parece que DiCaprio siente debilidad por las modelos que han trabajado para la firma de lencería.