La especial relación de Tamara Falcó con Vargas Llosa

Tamara Falcó mantiene con el escritor Mario Vargas Llosa una especial relación desde que este se convirtió en la pareja de su madre Isabel Preysler. Tanto es así, que el premio Nobel no dudó en aceptar la propuesta de estar presente en la final del concurso de MasterChef Celebrity, que ganó la hija de la socialité. Ella es la única de los cinco hijos de Isabel Preysler que convive con la pareja. El Nobel mantiene con ella una relación muy cariñosa como quedó patente en la gran final. Tamara hace unos años se independizó pero a los pocos meses decidió regresar a la casa familiar de Puerta de Hierro, conocida como Miraflores, precisamente uno de los nombres con los que bautizó el primer plato del menú que le dio la victoria en MasterChef Celebrity.

Con la soltura que la caracteriza, Tamara Falcó ha contado en público pequeños secretos de la relación de Preysler con Vargas Llosa. Así por ejemplo, en el programa Mi casa es la tuya de Telecinco explicó: "Mario le hace mucho bien a mami. Ella era de ir en opulencia en opulencia y él le hace coger un taxi e ir al cine. Mario le hace vivir la vida". O, "Me admira la disciplina de Mario. Es muy madrugador. Todos los días hace una hora de ejercicio, una especie de gimnasia oriental, luego se ducha y está escribiendo hasta la 1. Yo pensaba que vivir con un premio Nobel era un aburrimiento pero no. Como es escritor, le gusta hablar con todo el mundo, con el jardinero".

Tamara en ese tono de naturalidad sin filtros ha contado cómo Vargas Llosa un día preguntó si "tío Miguel", por Boyer, estaría contento desde el cielo de que él estuviera con su madre ahora. "Yo pensé con lo celoso que era, sacaría el bazoca". También desveló cómo se enteró de que su madre mantenía una relación con el Nobel. "A mami es muy difícil sacarla del camisón los sábados, pero un día dijo: 'niñas hoy viene a comer un amigo'. Y la vi con un pantalón negro ajustado y dije: aquí hay tomate. Se lo dije a Ana y no se lo creía".

En su faceta como diseñadora, Tamara Falcó también ha mostrado su complicidad con Vargas Llosa. A él le dedicó una camiseta con el título de Travesuras de la niña mala, uno de los libros del Nobel (2006). “Nuestra camiseta Mario es perfecta para esos días en los que quieres hacer travesuras y sentirte como una niña mala…pero al mismo tiempo hacer algo bueno para el medio ambiente, ya que está hecha con 100% de algodón orgánico”, se puede leer en la definición de la prenda en la página web TFP By Tamara Falcó.

El Nobel también concedió una entrevista en vídeo a Tamara Falcó en Vanity Fair, que estuvo llena de patinazos.

¿Cómo de liberal eras tú cuando eras joven?

- Yo no era liberal de joven. Yo de joven era comunista, era marxista…

- Me encanta que fueras un joven tan lleno de intuición y que en el 68 vivieras algo tan importante como fue la revolución de París…

- En realidad yo no la viví en París porque ya no estaba en Francia.

Hablando de su incursión en el mundo de la política, Falcó aseguró: “Te apoyaron todos…”. La respuesta del Nobel fue: “Bueno, todos no porque perdí las elecciones”.