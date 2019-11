La rentable navidad de Mariah Carey: 25 años de éxito y tres récords Guinness

Si ella lo dice, es que ya es Navidad. Mariah Carey ha dado el pistoletazo de salida a las fiestas en Las Vegas (Nevada, EE UU). Allí, durante una ceremonia, la cantante ha sido reconocida con nada menos que tres récords Guinness por su tema All I Want for Christmas is You, probablemente una de las canciones más famosas de la Navidad. Una canción que ya ha cumplido 25 años, ya que fue publicada en el cuarto disco de estudio de Carey, titulado Merry Christmas, y que sigue dándole muchas alegrías a la artista.

Durante su actuación en el escenario del Colosseum del Caesar's Palace, Carey recibió los tres Guinness de la mano de sus dos mellizos, Moroccan y Monroe, de ocho años y ambos vestidos de Papá Noel. Un momento multitudinario en el que todo el auditorio se puso en pie, pero del que apenas constan imágenes, solo las que la cantante ha colgado en su perfil de Instagram.

En ella se ve a la artista vestida con un body brillante y recibiendo el certificado de manos de Michael Empric, uno de los responsables de Guinness. "Muchas gracias al Libro Guinness de los Récords por honrarme con tres de ellos en el libro de 2020", ha escrito Carey. Los tres certificados que ha conseguido son: colocarse como la mejor canción de Navidad/Año Nuevo en Estados Unidos por un artista en solitario; como la canción más escuchada en Spotify en 24 horas por una artista femenina (se reprodujo casi 11 millones de veces); y convertirse en la canción navideña que más tiempo ha logrado estar en el top 10 en las listas de éxitos de Reino Unido (un total de 20 semanas).

Mariah Carey, con sus hijos, recibiendo el Récord Guinness en Las Vegas. INSTAGRAM

Por su parte, los responsables del récord Guinness han afirmado: "Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a Mariah Carey dentro de la familia de los récords gracias a su increíble éxito con su canción All I Want for Christmas is You". Según explican desde este organismo, el tema ha logrado ser "en un clásico sensacional desde su estreno el 29 de octubre de 1994". "Se ha convertido en una de las canciones navideñas más vendidas y reconocibles, con sonidos tradicionales como campanas, pianos y xilófonos. Sin embargo, el instrumento más icónico es el rango vocal de cinco octavas, una característica por la que Mariah ha sido conocida y aclamada a lo largo de su carrera musical".

El tema ha sido tan famoso que muchos otros cantantes han querido versionarlo. Así, hace tres años artistas como Elton John, Selena Gomez, Demi Lovato, Adele, Nick Jonas, Chris Martin, Lady Gaga o los Red Hot Chili Peppers se subían al Carpool Karaoke de James Corden para hacer su propia versión.

Este éxito es uno de los pocos estables que tiene la diva en su carrera: según The Economist, habría ganado unos 53 millones de euros por sus derechos en este cuarto de siglo. En los últimos años, Carey se ha visto salpicada por los escándalos y los fracasos. En 2018 cantó en el concierto de Año Nuevo celebrado en Times Square, en Nueva York, y como tenía problemas con el playback decidió que el público cantara por sí mismo. A finales del pasado año lanzó un aclamado disco y realizó una gira mundial que la trajo a España y en la que consiguió llenar con 7.500 fans el Palacio de los Deportes de Madrid, pese a que en EE UU apenas había logrado vender entradas para su show de Las Vegas.