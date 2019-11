Los primeros descuentos del Black Friday en tecnología y moda

El Black Friday nació en Philadelphia (Estados Unidos) en la década de los setenta como una oportunidad para que las tiendas pudiesen mejorar sus ventas durante el día después de Acción de Gracias con grandes descuentos. Tradicionalmente este evento comercial duraba 24 horas, pero el periodo en el que se pueden aprovechar los descuentos ha aumentado hasta convertirse en un fin de semana, una semana entera o incluso más días.

Aunque el Black Friday se celebrará oficialmente el viernes 29 de noviembre, algunas tiendas ya han comenzado a publicar promociones en sus páginas web o a colocar carteles anunciando descuentos en los escaparates. Las plataformas de tecnología son las que más se han adelantado a este evento, colgando en sus páginas web las primeras ofertas durante los últimos días de la semana. A lo largo de la semana se espera que el resto de las categorías hagan públicas sus promociones para esta jornada.

En El PAÍS Escaparate no queremos que os perdáis las mejores oportunidades para haceros con alguno de los productos que estáis pensando en comprar estos días. Con esta recopilación queremos ayudaros a conocer los descuentos que ya están activos en muchas tiendas online para que podáis adelantar las compras y evitar el riesgo de que no haya stock suficiente durante el fin de semana. No hace falta esperar más para conseguir rebajas del 20%, el 30% o incluso el 60%.

Las tiendas de tecnología adelantan una semana el Black Friday

Los aparatos de telefonía, sonido, imagen y, en general, todos los relacionados con la electrónica son los más buscados durante en este evento. Durante el año pasado esta categoría supuso un 39% de las ventas online y no se espera que la cifra se reduzca en esta ocasión. Mucha gente espera hasta este día para hacerse con un nuevo smartphone o para renovar el ordenador, pero no hay necesidad de retrasar más la compra y arriesgarse a que se agote el producto. Desde finales de esta semana una gran cantidad de tiendas especializadas en estos aparatos comenzaron a publicar ofertas con las que ya se puede conseguir un gran ahorro. Aquí encontrarás alguna de ellas junto con los descuentos que ofrecen.

La etiqueta negra de FNAC

Esta marca ha repetido la fórmula de años anteriores para sacar muchas de sus promociones antes del viernes. Desde hoy se pueden encontrar tanto en sus tiendas físicas como en su plataforma online ofertas con la denominada etiqueta negra. Estas van desde el 5% en libros —junto con envíos gratuitos— hasta el 70% en la sección de cine, pasando por descuentos de hasta el 35% en telefonía; del 30% en informática, sonido y fotografía o el 40% en pequeños electrodomésticos.

Encuentra aquí las ofertas etiqueta negra de Fnac

El Corte Inglés y sus ventajas de financiación

Estos grandes almacenes han lanzado una campaña denominada adelántate al Black Friday con buenas opciones de financiación para productos de la categoría de electrónica y para electrodomésticos. Su financiera ofrecerá unas condiciones de financiación sujetas a un 0% gastos, 0% intereses, 0% TAE y 0% TIN para los pedidos que superen los 200 euros a 12, 24 o 30 meses para poder pagar las compras en cómodos plazos. A esto hay que sumarle los descuentos de hasta el 40% en artículos tecnológicos.

Los descuentos pre-Black Friday en tecnología de El Corte Inglés con rebajas de hasta el 38%

Black Week de PcComponentes

Con su Black Week repiten la estrategia que han llevado en los últimos años. A cada día de esta semana les han asignado una categoría con descuentos especiales, que se juntarán durante el Black Friday con una recopilación de las mejores promociones dentro de su catálogo. En concreto, el lunes será el día del gaming; el martes el de televisores y electrohogar; el miércoles de informática y el jueves de los smartphones, tablets y wearables. Aunque esta marca se ha adelantado, es de las pocas que ha anunciado que los descuentos acabarán el viernes a las 23:59.

Descubre lo mejor de la Black Week de PcComponentes

Black Week de HP

La previa de Black Friday en esta tienda también lleva días activo en su página web. La marca ha seleccionado varios portátiles y PCs para empresa o de uso doméstico y ha rebajado sus precios entre los 33 y los 1.270 euros para quienes quieran hacerse con uno de estos dispositivos y no quiera esperar a dicho evento. A esto hay que añadirle que existe un código para conseguir un 25% de descuento en la licencia del paquete Office para poder sacarle mejor rendimiento a estos ordenadores.

Ofertas del Black Week de HP y cupón del 25% en licencias de office

Pre-Black Friday de Lenovo

Esta marca de ordenadores, tablets, smartphones y otros dispositivos electrónicos ha lanzado ofertas previas al Black Friday con las que se puede ahorrar entre un 5% y un 25% en modelos seleccionados de gran parte de su catálogo. De forma diaria elige un modelo y durante 24 horas rebaja su precio hasta un 25%. Echa un vistazo a los códigos que te proponemos a continuación, con los que se puede conseguir un descuento extra del 30% en monitores y accesorios; un 15% en Chromebooks y hasta un 36% en portátiles y convertibles concretos.

Ofertas Pre-Black Friday de Lenovo y códigos para lograr un descuento extra

Más de una semana de ofertas del día, destacadas, flash en Amazon

El pasado viernes 22 de noviembre este marketplace inauguró el Black Friday con tres tipos de ofertas: las destacadas, las del día y las flash. Las primeras son la que duran más de un día y están disponibles en productos como en los dispositivos echo, aspiradores, smartphones o, incluso, en wearables. Las promociones diarias tienen una duración de 24 horas y a veces son prioritarias para los usuarios Prime y, por último, las flash, que tienen una duración variable pero siempre inferior a 24 horas. El número de productos rebajados durante estos días es enorme, y en la página de Descuentos EL PAÍS podrás encontrar algún código con el que ahorrar un poco más en moda o productos concretos.

Las ofertas del Black Friday de Amazon y cupones para ahorrar aún más

La moda se anticipa a las rebajas de invierno con el Black Friday

La ropa, el calzado y los complementos se convirtieron durante el año pasado en la categoría que más ventas generó durante este evento; y no es para menos, ya que estos productos alcanzaron un descuento medio del 33%. Unas de las marcas más buscadas de este sector son las que aglutina el grupo Inditex, pero no se prevé que sus descuentos empiecen antes de la noche del jueves, siguiendo la tradición de otros años. Aunque son pocas, hay algunas tiendas de moda que sí han comenzado a ofrecer descuentos:

Ofertas en prendas de invierno en Zalando

Miles de productos cuentan con ofertas de hasta el 70% en esta plataforma, a pesar de que las grandes rebajas del Black Friday aún no se han hecho públicas. Entre los artículos con descuentos se pueden encontrar calzado, prendas y complementos. Aprovecha también estos días para entrar en su zona privé, con ventas exclusivas de moda y accesorios.

Ofertas de la semana del Black Friday en Zalando y Zalando Privé

Los descuentos de Desigual, tan solo para sus clientes Magic

Esta tienda los descuentos del Black Friday tan solo estarán disponibles entre el viernes 29 y el domingo 1 de diciembre. Sin embargo, en su página web anuncian que habrá ofertas disponibles durante los días previos y que sus usuarios Magic podrán acceder a estas ofertas antes que el resto. Además de estos descuentos, existen dos cupones para ahorrar un poco más en las compras online que se hagan aquí. El primero supone un descuento de 8 euros y lo pueden utilizar los usuarios que gasten más de 85 euros y, el segundo, genera una rebaja de 9 euros para los pedidos superiores a 95 euros.

Adelanto del Black Friday en Desigual y 8 o 9 euros extra de ahorro

Hasta un 50% de descuento antes del Viernes Negro en Michael Kors

Esta marca de complementos y ropa no ha anunciado aún cuáles serán sus ofertas para el Black Friday. Sin embargo, han creado una selección de productos con una rebaja de hasta el 50% para abrir boca. Entre los artículos bajo esta promoción se pueden encontrar bolsos, mochilas, carteras, zapatos y algunas prendas de ropa como vestidos, chaquetas y pantalones. Encontrar la recopilación de descuentos es difícil desde su página web, por lo que te recomendamos acceder a través de este link.

Las ofertas previas al Black Friday de Michael Kors

Adidas se adelanta a la jornada de descuentos en una selección de productos

A lo largo de esta semana se pueden encontrar una gran cantidad de productos de esta marca con descuentos que van desde el 20% hasta el 50% dentro de una sección especial dedicada a este evento comercial. Es posible ahorrar un poco más en la compra de artículos de su tienda online con el código de hasta el 25% en el catálogo y del 30% en las prendas, zapatillas y accesorios que se encuentren dentro de su sección outlet.

Ofertas de hasta el 50% en adidas por el Black Friday y cupones para conseguir un ahorro extra

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 22 de noviembre de 2019.

