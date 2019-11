Pizza, moda e ‘influencers’: la discreta vida de las hijas de Emilio Aragón

Emilio Aragón y su familia siempre han tratado de mantener su vida privada así: privada. Pese al éxito de su carrera profesional y el estrellato alcanzado a mediados de los noventa gracias a la serie Médico de Familia poco se ha sabido siempre del empresario y actor y de su círculo más íntimo. Casado con Aruca Fernández-Vega desde hace más de 35 años, ahora sus tres hijos son ya adultos y tienen trayectorias propias. Unos caminos que están ligados ahora a la moda y la gastronomía.

Precisamente estos días el nombre de Icíar, la primogénita del matrimonio, ha salido a la luz al estar asociado a una joven influencer española, María Pombo, una de las más conocidas en España. Con más de 1,3 millones de seguidores en su perfil de Instagram, Pombo va a lanzar una firma de moda, Name The Brand, y dos socios la han apoyado en este proyecto: Javier Alonso Sistac, amigo y socio de Pombo y fundador de la empresa de viajes Way, y la propia Icíar Aragón.

Icíar Aragón, nacida en 1985, estudió Business y Marketing en ESIC y después cursó un máster en Fine Arts en la Academia de Cine de Nueva York, en EE UU. Ya había vivido en ese país, pues pasó un año en Boston con sus padres cuando era niña. A su regreso creó la agencia de publicidad Crepes & Texas, ahora parte del conglomerado Make Marketing y Comunicación. Crepes & Texas ha trabajado para marcas como Uber, Microsoft, BBVA, Coca-Cola, Pompei o Black Limba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ichi (@yoguichimum) el 4 Ago, 2019 a las 1:58 PDT

Otra de las empresas para las que ha trabajado la agencia es la pizzería Grosso Napoletano, una exitosa cadena de restaurantes de moda, con nueve establecimientos en Madrid y para quienes han creado su web. La empresa fue fundada por dos socios, uno de ellos Hugo Rodríguez de Prada, el marido de Icíar, con quien se casó en 2012 y con quien tiene tres hijos en común. La familia vive al lado de Emilio y Aruca, en dos casas unidas por un jardín en una urbanización a las afueras de Madrid.

También su hermana Macarena está muy implicada en cuestiones de moda. Dos años menor que Icíar, estudió Moda primero en la universidad Camilo José Cela de Madrid y después en el prestigioso Instituto Marangoni de Milán. Ha trabajado como estilista para el grupo Cortefiel y diseña los productos de su propio proyecto, Studio Philocaly, que crea zapatos, bolsos y accesorios. El pasado mes de abril, Macarena y su madre daban una entrevista con la edición española de Vanity Fair por uno de los proyectos que tenían en común. Macarena, como estilista, y Aruca, como mecenas, participaron en el lanzamiento de la firma LexDeux, creada por Juanma Capón, un discípulo de Ángel Schlesser.

Ver esta publicación en Instagram The good old times! 😂😂😂😂😂😂😂 Una publicación compartida de ichi (@yoguichimum) el 8 Abr, 2016 a las 10:28 PDT

No solo las hermanas están implicadas en cuestiones de moda. También Nacho, el pequeño, de 24 años, ha estudiado Administración y Gestión de Empresas en Estados Unidos, en la Universidad de Suffolk y la Universidad Internacional de Florida y ahora se dedica a la moda. Es uno de los tres socios de Neutrale, una marca que pretende crear un armario con solo ocho prendas básicas, sostenibles y de calidad. La firma llegará a 2020, para terminar de redondear la cartera de moda de los Aragón Fernández-Vega.