John Legend, elegido como el hombre más sexy del mundo

John Legend ha sido elegido el hombre vivo más sexy del mundo en 2019 por la revista People, que lleva tres décadas eligiendo al hombre del año y que en esta ocasión ha sido el cantante, compositor, pianista y actor estadounidense quien ha recibido dicho reconocimiento. Se trata del tercer artista negro que se corona en la aclamada lista desde su existencia. Legend coge el testigo al actor Idris Elba, coronado como el hombre más sexy de 2018, y el primero fue Denzel Washington hace más de dos décadas, en 1996. People lleva contabilizando hombres sexis desde el año 1985, cuando Mel Gibson ocupó el puesto de honor.

Tras ganar su primer Grammy en 2006 con su álbum debut Get Lifted, Legend, de 40 años, es uno de los músicos más famosos del planeta. Desde 2018, pertenece al exclusivo club de los ganadores del Oscar, el Grammy —acumula 10—, el Emmy y el Tony y su vida sentimental también está repleta de éxitos. Casado con la modelo Chrissy Teigen desde hace seis años, el intérprete de All Of Me es padre de dos hijos: Luna, de tres años y medio y Miles, de 18 meses. “Legend se ha convertido en una de las mayores estrellas al tiempo que sigue teniendo los pies en la tierra”, recalca la revista People.

“Estaba emocionado, pero al mismo tiempo un poco asustado porque supone mucha presión”, asegura el cantante a la publicación tras conocer su premio. “Todo el mundo me va a analizar para ver si soy lo suficientemente sexy para ostentar este título. Estoy siguiendo el legado de Idris Elba, y eso no es justo”, bromea.

ampliar foto John Legend y Chrissy Teigen, en Culver City, California, el pasado 9 de noviembre. Steve Granitz WireImage

Con una voz prodigiosa y unas habilidades musicales envidiables, la estrella que ingresó en la Universidad de Pensilvania con solo 16 años responsabiliza a sus progenitores de todo su éxito. “Cada vez que teníamos la oportunidad de cantar en la iglesia o en la escuela mi madre era la que me animaba a hacerlo”, cuenta el artista sobre su madre, Phyllis, costurera y su primera admiradora. Legend también destaca haber aprendido de la humildad y amabilidad de su padre, Ronald, trabajador de una fábrica: “Mi padre nos enseñó a forjar nuestro carácter. Lo hizo con su ejemplo. Siempre hacía las cosas con gracia y dignidad”. “Mis padres siempre me enseñaron que si vas a tener éxito en la vida, parte de ese éxito es la humildad. Es una buena forma de vivir la vida, tratando a otras personas de la forma en la que quieres ser tratado”, añade.

El artista también tiene palabras de agradecimiento para su esposa. “Estoy muy orgulloso de tener una esposa y dos hijos de los que estoy totalmente enamorado y conectado. Legend y Chrissy Teigen se conocieron en 2006 en el rodaje de un videoclip del músico, se casaron en el Lago de Como en 2013 y han tenido a sus dos hijos por fecundación in vitro. Juntos forman una de las parejas más poderosas del mundo del espectáculo. Hace un año, en noviembre de 2018, cuando la revista Glamour premió a Teigen en su gala Women of the Year, Legend le entregó el galardón con un discurso tan emotivo que hasta él mismo acabó llorando. “Yo tengo una carrera en la industria musical, pero todos sabemos quién es la estrella de la familia”, comenzaba. Y añadía: “Puede que el mayor impacto de Chrissy sea su forma de demostrar que simplemente siendo tú mismo puedes marcar la diferencia (…). Que si hablas claro de aquello en lo que crees, ya sean los derechos de los inmigrantes, la depresión posparto o las alegrías de un pastel de pollo, y si lo haces con autenticidad y sin presunción, puedes iluminar a otro ser humano, puedes alegrarle el día a la gente. Qué gran don”.