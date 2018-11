Idris Elba es el hombre más sexy del mundo

El hombre más sexy del mundo es Idris Elba. Así lo ha decidido de forma unilateral la revista People, que lleva tres décadas eligiendo al hombre del año bajo este título y que en 2018 se ha decantado por Elba, actor, pero también productor y guionista y uno de los nombres que más fuerte ha sonado en los últimos meses para tomar el relevo para el papel de James Bond.

Según la revista, quien debutó en la serie de culto de HBO The Wire y hoy es conocido por películas como Thor: Ragnarok o Vengadores: Infinity War "se ha convertido en una de las estrellas más importantes y más sexys de Hollywood". Londinense de 46 años, Elba protagoniza la portada del nuevo número de la publicación y asegura en ella que lo primero que pensó al enterarse fue un clásico: "Venga ya, ¿en serio?". "Me miré en el espejo. Eché un vistazo. Fue como: 'Sí, tienes un puntito sexy hoy'. Pero, para ser honestos, solo fue una sensación agradable. Fue una sorpresa estupenda, un chute de ego".

Idris Elba, hombre mas sexy del mundo en 2018 según 'People'.

People lleva contabilizando hombres sexis desde el año 1985, cuando Mel Gibson ocupó el puesto de honor. Ahora Elba toma el relevo del cantante country Blake Shelton, que se coronó en 2017, y del actor Dwayne La Roca Johnson, en 2016. Es el segundo hombre negro que obtiene este reconocimiento: el anterior fue Denzel Washington hace más de dos décadas, en 1996.

Además de actor, Elba acaba de estrenar su primera película como director, Yardie. Además, es un reputado DJ con su propio sello discográfico y tiene una línea de ropa. Además, colabora con distintas campañas solidarias, como la que lanzó a finales de octubre la diseñadora Stella McCartney para concienciar sobre el cáncer de mama, enfermedad que se llevó a las madres de ambos.

Nacido en el este de Londres, Elba es hijo de inmigrantes africanos: su padre nació en Sierra Leona y su madre en Ghana. En una entrevista con The Observer, aseguraba: "Todavía podría estar trabajando en una fábrica de coches, como mi padre, y soñando con tener una vida como esta". De hecho, ha contado que vivió "sin techo, dormía en los sofás de los amigos o en mi camioneta, a la espera de una llamada que a lo largo de tres años nunca se produjo". Ahora es amigo de Enrique de Inglaterra y fue a su boda con Meghan Markle, donde actuó como DJ.

The Wire marcó un antes y un después. En la pequeña pantalla y en la vida de Idris Elba. La aclamada creación de David Simon no llegó a encontrar al público durante su vida en antena, pero su visión en torno al crimen organizado en Baltimore a través de sus diferentes instituciones consiguió su lugar en la memoria colectiva, transformando a un desconocido como Elba en un actor imprescindible. Llegó al papel desde la necesidad, en una audición donde, dada su talla, aspiraba a encarnar al narco principal de la trama: Avon Barksdale. Como en muchas otras ocasiones, se quedó con el papel secundario, el de aquel otro narco aspirante a genio de las finanzas que trabajaba bajo la sombra de Avon ­Barksdale. “Fue un excelente vehícu­lo para su lucimiento”, reconoció su creador, David Simon.

Un de sus refugios favoritos es de Ibiza el lugar que se ha ganado en el mundo de la música house. habla de la isla con mucho más orgullo que de sus premios como actor. “Me llevo mi pequeño equipo de disc jockey donde quiera que voy. Son muchas horas de hotel en las que me conecto y busco nuevos beats”, explica este lobo solitario. Prefiere trabajar solo, lejos de su familia. “No es fácil convivir con un actor”. En esas ocasiones más que nunca prefiere la compañía de su música. “Me relaja, sí. Pero se trata de un mundo muy competitivo. Muchos no lo entienden y me critican porque se piensan que, si ya soy un actor, para qué quiero ir por ahí pinchando. Pero mi primer amor es la música”.

Reparte su vida entre Londres (donde están su madre y su oficina), Nueva York, Los Ángeles y Atlanta. En este último enclave atesora vivienda para poder estar más cerca de su hija. Tiene otro hijo, Winston, nacido en 2014 de su relación con Naiyana Garth..