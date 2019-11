Una madre enardecida ha sido grabada en Londres mientras se enfrenta al presunto acosador de su hijo. Las imágenes fueron compartidas el pasado lunes por la cuenta de Twitter @LondonStreets3 sin especificar el nombre de los involucrados o la fecha del suceso. En el vídeo, la mujer amenaza con “arrancarle la cara” al menor si continúa intimidando a su hijo: “¿Sabes quién soy? ¡Arrancaré la cara a tu madre, a tu padre! Vuelve a tocarlo, te reto”, grita la madre mientras se acerca intimidantemente al presunto acosador.

Las imágenes han generado un debate en redes sociales. Algunos usuarios de Twitter han respaldado a la madre y han argumentado que las escuelas británicas no están tomando las medidas necesarias para combatir el acoso. El usuario @TheArtfulDodger publicó: “Bien por ella. Las escuelas y los maestros son débiles. Tenemos un problema de intimidación, en sus muchas formas, ya que no están en él”. Por su parte, otros tantos han criticado la reacción de la mujer. @ElisabethBorre2 agregó: “Entiendo cómo está enojada porque su hijo sea intimidado, pero esta no es la forma de resolver el problema”.