Andrés de Inglaterra, acusado ahora de participar en una orgía con Epstein y nueve jóvenes

La situación se pone cada vez más complicada para Andrés de Inglaterra, de 59 años y tercer hijo de la reina Isabel II. La cadena británica Channel 4 está investigando ahora al príncipe porque, supuestamente, habría participado en una orgía junto al magnate Jeffrey Epstein y otras nueve jóvenes cuya edad se desconoce, según adelanta el diario Daily Mail.

El canal de televisión ha recuperado unos documentos judiciales de una acusación realizada en el año 2015 por Virginia Roberts (hoy, Virginia Giuffre), en la que alega que el príncipe abusó de ella cuando tenía 17 años, algo que Andrés niega. La cadena ha obtenido documentos médicos del 9 de julio de 2001, la época en la que todo aquello ocurrió (y cuando Andrés llevaba cinco años divorciado de Sarah Ferguson). Entonces Roberts acudió a una consulta ginecológica porque llevaba tres semanas con sangrados vaginales.

Roberts fue una de las presuntas víctimas sexuales del millonario magnate Jeffrey Epstein, quien se suicidó en la cárcel el mes pasado tras haber sido detenido por crear una red para abusar de menores en sus mansiones de Nueva York, Florida y las Islas Vírgenes. Al parecer, Epstein era buen amigo del príncipe Andrés, así como del ahora presidente estadounidense, Donald Trump o del expresidente Bill Clinton.

En las alegaciones que ha recuperado la cadena, Roberts habla acerca de las diferentes veces que mantuvo relaciones sexuales con el príncipe. En concreto, la denunciante habla de la "tercera vez" que mantuvo "sexo con Andy", algo que ocurrió "en una orgía en la isla privada de Epstein en las Islas Vírgenes estadounidenses". Según explica, ella ya tenía 18 años entonces: "Había alrededor de otras ocho chicas jóvenes, y tuvimos sexo todos juntos".

En su declaración, Roberts no detalla las edades de las chicas y si habían cumplido o no la mayoría de edad. Lo que sí relata es que Epstein había bromeado con el hecho de que las jóvenes no se podían comunicar debido a que hablaban un idioma distinto del suyo, y que el magnate también había dicho que eran "las chicas más fáciles" con las que alguien podía acostarse.

Además, según el programa de televisión, Epstein tenía una libreta de direcciones donde guardaba "13 contactos telefónicos para el príncipe Andrés". Una libreta que fue encontrada en la mansión de Florida de Epstein y en la que había detalles sobre cómo contactar con varias de las residencias del príncipe, entre ellas el palacio de Buckingham.

Andrés no niega su relación de amistad con Epstein (de hecho se les ha fotografiado juntos, y hay imágenes del príncipe abriendo la puerta de la casa de Nueva York del millonario), pero sí que supiera de las actividades delictivas del millonario. Epstein y el duque de York se conocieron a través de Ghislane Maxwell, una antigua novia de Epstein que además era amiga de Sarah Ferguson, la exmujer de Andrés.

Tras las continuas noticias de la prensa británica que relacionaban al príncipe y al magnate, el palacio de Buckingham se vio obligada a emitir un comunicado oficial. "El duque de York está conmocionado ante las recientes noticias sobre los presuntos delitos de Jeffrey Epstein. Su Alteza Real condena la explotación de cualquier ser humano, y la sugerencia de que pudiera haber participado, consentido o animado algo así es algo aborrecible", tuvo que salir al paso la casa real británica. En otro anterior ya había asegurado que el procedimiento por el que se investigaba a Epstein "se lleva a cabo en los Estados Unidos, que no le concierne al duque de York. Cualquier mención de actos ilegales contra menores es absolutamente falsa".