Vota por Fuerza Nueva: sin Blas Piñar, pero con Los Planetas y Niño de Elche

Fuerza Nueva

Fuerza nueva

(El Ejército Rojo)

¿No pretenderá escandalizarme con algo tan burdo, no? ¿No le hace gracia? ¡Qué decepción! El concepto era gracioso cuando lo escuché la primera vez. "El supergrupo formado por Niño de Elche y Los Planetas se llama Fuerza Nueva". Ja, ja y tal. Pero ya han pasado varios meses. Y no han decepcionado: la combinación, las portadas de Aramburu, todo el proyecto, ha hecho de esto un interesante concepto. Pues vale, y entonces, ¿qué aporta el disco? Versiones del himno de Andalucía, de El novio de la muerte o del Gelem gelem gitano. Mire, este tipo de cosas o salen bien o salen de culo. Y yo tiendo a no confiar. Pues a mí me ha gustado bastante. Es flamenco cósmico, una de esas cosa que no entiendes pero disfrutas. Es usted un hombre fácil.

