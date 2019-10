Mery Perelló, la mujer discreta que camina al lado de Rafa Nadal

María Francisca Perelló, Mery como le llama su familia, es la mujer discreta que comparte su vida con Rafa Nadal. Se conocen desde hace 14 años, cuando la hermana del tenista los presentó, han crecido juntos y pocos como ella saben de los sacrificios que Nadal ha tenido que hacer para llegar a ser el número 1. Si el gran campeón del tenis mundial es un hombre empeñado en blindar su vida privada, lo es aún más Mery Perelló. No hay muchas fotos de ella y casi todas las que hay están tomadas en las tribunas de algún torneo en el que participó el tenista. Tampoco hay entrevistas, solo unas breves declaraciones para hablar de la Fundación Rafa Nadal, de la que es directora de estrategia y relaciones institucionales. Fue en una de esas excepciones cuando dijo: "Somos un buen equipo". Se refería a ella y al que este sábado se convertirá en su marido.

Como Nadal, Perelló nació en Manacor, el 7 de julio de 1988. Es hija única. Su padre es Bernat Perelló un constructor que aprendió el oficio de su padre. Su madre, Maria Pascual, trabaja desde hace años en el Ayuntamiento de Manacor, donde es funcionaria.

Mery estudió en la UIB (Universidad de las Illes Balears) Administración y Dirección de Empresas. Durante este tiempo vivió en Palma (Manacor está a 40 kilómetros de la universidad), en un piso compartido con una compañera, novia de un amigo de Rafa. "Fue una alumna muy aplicada", recuerda un profesor de la Facultad: "Es sencilla, buena persona, nada estirada". Cuando el rectorado se enteró de quién era novia, la organización del ceremonial de graduación le ofreció un asiento reservado para su famosa pareja en el estrado, con las autoridades. Ella declinó sin dudar. "Rafael y yo ya hemos festejado este título. No vendrá. Este acto es cosa mía. Muchas gracias". Perelló fue la estrella de la entrega de diplomas mientras Rafa navegaba.

Cuando se licenció hizo prácticas en el departamento de Comunicación de Endesa, en Palma de Mallorca, donde trabajó cuatro meses en el verano de 2010. Luego se trasladó a Londres durante una larga temporada para trabajar en IMG, la mayor multinacional de marketing deportivo, con la que colabora su novio. Allí se especializó en esponsorización, patrocinio y marketing deportivo. En el verano de 2011 fue contratada por Mapfre, una de las 10 marcas que anuncia el tenista, y estuvo en el complejo de la Copa del Rey de vela de Palma. "Gracias, no tengo nada que decir", respondió, incómoda, a decenas de periodistas que quisieron hablar con ella.

Sus amigos la describen como "minuciosa, puntillosa, detallista y muy profesional". Es extremadamente sencilla en sus gustos y en la manera de vestir. No le gusta destacar y lo pasa mal cuando se ve en alguna portada de revista. Cuando está en la tribuna de un gran torneo se sabe observada y hace todo lo posible porque no se note su presencia. Suele estar acompaña de la madre y de la hermana del tenista.

Al ser preguntada en una ocasión por la discreción que impera en su vida y en la de Nadal, respondió: "Hemos optado por la discreción porque preferimos trabajar y tener resultados antes de explicar lo que estamos haciendo. En estos años hemos acumulado mucha experiencia, hemos conseguido muchos resultados y creemos que es un momento de aprovechar esa imagen para dar a conocer los proyectos que se desarrollan". Se refería al trabajo que realizan en la fundación: en ella atienden a 800 niños cada año (200 de ellos en proyectos que se desarrollan en Palma). La capital mallorquina es el centro de su solidaridad en todos los ámbitos: ya la mostró el tenista con motivo de las inundaciones que sufrió la isla. "Para los mallorquines fue una tragedia. Y fue Rafa, pero también fue muchísima gente y si algo bueno salió de este trágico día fue la solidaridad que se generó a través de esta situación", explicó Mery Perelló. Nadal no puede estar en el día a día de la fundación, pero siempre que tiene ocasión, colabora. "Siempre que puede está en la toma de decisiones y está con los niños, sobre todo aquí, en Palma. Somos un equipo, no trabajamos individualmente, pero por el hecho de ser una persona próxima, el cariño e interés que ponemos es diferente".

Poco dado a hablar de su vida privada, Nadal confesaba hace dos años que le gustaría formar una familia. “A mí me encantaría tener algunos hijos. Soy una persona a la que le encantan los niños, soy muy familiar, y evidentemente sí que me gustaría formar una familia. Pero también te digo que hoy es verdad que van pasando los años y habrá que tomar una decisión, me gustaría empezar a hacer todo eso cuando mi vida deportiva se termine”, decía el tenista en su entrevista más íntima con el extenista argentino Juan Mónaco, en julio de 2017. En ese arranque de sinceridad pocas veces visto en el mallorquín, también reconoció que si su vida deportiva se alarga mucho tendría que contemplarlo antes de retirarse. Y es que el tenista reconoce que tener una familia y competir a su nivel es complicado, sobre todo, resalta, para los niños. “Tener que viajar tanto, no sé si es lo ideal para ellos".