Hace unos días, el presidente Donald Trump amenazó al informante de la trama ucrania con darle el trato reservado en los viejos tiempos a los espías, es decir, ejecutarle. Sugirió que el republicano Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia del Congreso que investiga el escándalo, debería ser detenido y acusado de traición (…) y advirtió de que si los demócratas intentan apartarle del cargo con el impeachment desatarán otra guerra civil.

Este lenguaje puede que ponga los pelos de punta, pero no es sorprendente. Trump prospera en el caos y nada le impedirá vengarse de quien le contraríe, sea amigo o enemigo, viva en casa o en el extranjero. Este sería un rasgo peligroso en cualquier persona con poder, cuanto más si se trata del hombre más poderoso del mundo.

Trump se embarcó en esta política vengativa en el mismo momento en que anunció su candidatura presidencial, insultando a sus rivales, sugiriendo que John McCain no era un verdadero héroe de guerra porque fue capturado en Vietnam (sin que le importara que él mismo evitó su reclutamiento con un certificado médico). También animó a la violencia contra quienes protestaban en sus mítines, encantado de que los asistentes pidieran a coro que encerraran en prisión a Hillary Clinton. (…)

Muchos republicanos críticos se han visto forzados a dimitir, convirtiendo al Partido Republicano en el Partido de Trump. Jamás ha dejado de atacar a la prensa (...), pero no solo de modo retórico: utiliza su poder para perseguir a periodistas y medios que no le gustan (…) y quiere quitar la licencia de emisión a cadenas como NBC porque no le gustan sus coberturas. (…)

Sus peores instintos vengativos los ha volcado contra China (…) hasta el hilarante extremo de ordenar por Twitter a las empresas estadounidenses que buscaran de inmediato alternativas a Pekín. (…)

Ajustar cuentas es el único principio de su presidencia. Su tuit sobre el impeachment y la guerra civil no es una predicción, es una advertencia de que planea llevar su política vengativa a un nivel completamente nuevo.

Publicado el 7 de octubre. Shikha Dalmia es analista política.

