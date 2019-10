La noche en que C. Tangana conoció a Marisa Paredes

Entre Marisa Paredes, Goya de Honor a toda su carrera, y Greta Fernández, última Concha de Plata en San Sebastián a sus 24 años, hay medio siglo de diferencia. De edad, que no de talento. Entre C. Tangana, Bob Pop, Paul B. Preciado y Anna Castillo media un abanico de orientaciones, identidades y estilos de vivir la vida, pero les iguala la calidad en sus oficios. Y a los insultantemente jóvenes y guapos actores de Élite y el espectacular y veterano modelo Oriol Elcacho les separan veinte años de carrera, pero no el carisma que acreditan ante las cámaras. Cada uno de su padre y de su madre, pero hermanos en el dominio de su arte. Diferentes pero únicos. Si algo unía a los premiados anoche en los V Premios ICON, la revista de moda y tendencias masculina de EL PAÍS, era la diversidad y la excelencia. Lo demás, como los estilismos de cada uno y una, es opinable.

Soledad Gallego-Díaz, directora de EL PAÍS, fue la encargada de saludar tamaño espectáculo de biodiversidad en su discurso de bienvenida. “Con estos premios, ICON, la revista masculina de la que El PAÍS está muy orgulloso, demuestra sus luces largas en la búsqueda de talento”, dijo, ante una concurrencia que bien pudiera semejársele a ratos la redacción de su periódico. Profesionales de todas las edades, especialidades y pelajes unidos por la pasión por su trabajo y el hambre no solo de gloria. Siempre da gusto crecer a los becarios, y, en algún caso, el diario ha visto literalmente hacerse mayores a muchos de los premiados.

Marisa Paredes, este miércoles enn la gala de los V Premios ICON, en Madrid. SANTI BURGOS

Hace tres veranos, Antón Álvarez, C. Tangana para el globo, ensayaba sus letras y músicas en un piso alquilado en el humilde barrio de Quintana de Madrid y urgía a sus coetáneos a “pasar a la acción directa”. Vaya si lo ha hecho. Anoche, con una camiseta de Marilyn Monroe como bandera, recogió el premio de la música más chulo que un ocho. Cerca, Bob Pop, Roberto Enríquez en el DNI, confesaba aceptar “agitada viva” el Premio al Agitador Cultural, “que, aunque no sabiendo lo que es, supongo que consiste en lanzar ideas y hacer que a alguien se le mueva algo en la cabeza”. La “vedette intelectual”, como se autodefine, acostumbrado a “vestir fuertecito”, apostó ayer por una chaqueta negra como de astracán ecológico, sobre una camiseta con la cantante Martirio a todo lo ancho del pecho. “Todo lo que me cabe es mi talla, que diría Terelu”, dijo, citando a sus clásicos.

El artista C. Tangana (en el centro, con una camisa de Marilyn Monroe), este miércoles en la gala de los V Premios ICON, en Madrid. SANTI BURGOS

La que también ha crecido es Anna Castillo. En la fiesta del año pasado, Su Majestad Pedro Almodóvar le dijo al oído que la admiraba y a la chiquilla casi le da un telele. Así que este año, al recoger su propio premio, llovía sobre mojado. Otro que ha cambiado lo suyo es el filósofo Paul B. Preciado, nacido Beatriz, ganador del premio de literatura. Ni hombre, ni mujer, ni transgénero, ni homosexual, ni lesbiana, Preciado se declara disidente de género y ha hecho de su transición entre identidades su material artístico y una postura ética y estética muy ICON. Quizá el mismo resumía, mejor que ningún otro ni otra, el espíritu de la noche.

Bob Pop, este miércoles en la gala de los V Premios ICON, en Madrid. SANTI BURGOS

Pasados los nervios de la entrega, Dani García, el flamante director de ICON tras suceder al fundador Lucas Arraut hace unos meses, hacía piña y reivindicaba el trabajo de su equipo: “Esta no es una revista de autor, sino de autores diversos de la que todos nos sentimos parte”. Desde los carteles, Iggy Pop, chico de portada del número 68, parecía bendecir a los presentes desde sus 72 venerables tacos. El más largo, sin embargo, fue Boris Izaguirre, presentador históricos de los premios, vestido con un modelazo como de tapicería, quizá en honor de la Real Fábrica de Tapices donde nos encontrábamos. “Es de Dries Van Notten”, presumía ante quien qisiera oírle. El año pasado conoció al maestro en estos mismos premios y, aprovechando un viaje a Amberes, fue a su tienda y le hizo un precio de amigo. Menudo es Boris. Aquí el/la que no corre, vuela.