El hijo de Camilo Sesto toma el control de la herencia de su padre

Camilo Blanes, el hijo de Camilo Sesto, ya está tomando decisiones acerca de su futuro. Después de convertirse en el heredero universal de la herencia del cantante, que falleció el pasado 8 de septiembre a los 72 años por problemas renales, Camilo Jr. no tiene planes para moverse de España y, por ahora, descarta regresar a México, el país donde residía hasta la muerte del artista. “De momento me quedo a vivir en Madrid”, ha comentado este fin de semana a una reportera de Telecinco.

El hijo del artista viajó a España nada más enterarse del fallecimiento de su padre y, desde entonces, ha permanecido en la casa que el cantante posee en la localidad madrileña de Torrelodones. Propiedad que, después de la lectura del testamento del cantante que se realizó el lunes 30 de septiembre, ha pasado a ser del propio Blanes. Como ya indicaron a este periódico el administrador del artista, Cristóbal Hueto, y también su representante durante los últimos 11 años, Eduardo Guervós, además de la residencia en Torrelodones, el hijo de Camilo Sesto ha heredado la vivienda en Las Rozas (Madrid) y una casa en Marbella (Málaga), así como una sociedad de compraventa de inmuebles, varios millones de euros y los derechos de autor de todas las canciones que compuso el artista, cuyas ventas han experimentado un repunte tras su muerte.

Según el testamento, entre las últimas voluntades de Sesto estaba la de crear un museo homenaje en su tierra natal, Alcoy, en Alicante. Un proyecto en el que el mismo Blanes ha asegurado este fin de semana que va a participar: "Voy a velar por el legado de mi padre. Y uno de esos proyectos es poner en marcha el museo de Alcoy". Para ello tendrá que ponerse de acuerdo con Hueto sobre qué pertenencias de su padre cederá al museo, entre las que estarían sus discos de oro, su vestuario más conocido, algunos cuadros —la pintura era una de sus aficiones— o los manuscritos de las letras de algunas de sus canciones.

El cantante Camilo Sesto. GTRES

Camilo Blanes nació hace 36 años de la relación que Sesto mantuvo con Lourdes Ornelas, una de sus fans. La relación entre padre e hijo siempre ha estado rodeada de misterio, en parte por las acusaciones que la propia Ornelas vertía sobre el cantante y su mal comportamiento como padre. Mientras que Blanes siempre se ha mantenido al margen y nunca se ha posicionado, ahora no duda en aclarar que él y Camilo Sesto siempre han estado muy unidos. "Quiero dejar claro que la relación con mi padre era muy buena y cercana", ha insistido en sus declaraciones. Algo que coincide con la defensa del representante del artista, quien aseguró a EL PAÍS que Sesto siempre ayudó económicamente a su hijo cuando lo ha necesitado y siempre ha estado a su lado.

Ornelas en cambio, apenas tenía relación con el padre de su hijo. En vida, el artista tenía dicho a su entorno que no quería saber nada de ella y que ella no era bien recibida ni en su casa ni entre su círculo. Una voluntad que parece haberse cumplido ya que, aunque Lourdes Ornelas también viajó a España para estar al lado de su hijo tras la muerte del artista, y de momento planea continuar en este país, al menos sí está respetando no acudir a la casa de Sesto.

La vida en México de Camilo Blanes es un misterio. En 2018 se casó con una joven suiza, de la que se separó unos meses después. Este último año ha estado centrado en su carrera musical y hace unos meses terminó la grabación de su disco que, según ha comentado ahora, su lanzamiento será pronto. Lo demás sigue siendo una incógnita que no se sabe si resolverá a golpe de exclusiva pues, preguntado de nuevo por si está negociando una gran entrevista, Camilo Blanes no cierra ninguna puerta: "Las cosas están muy recientes y de momento no voy a hacer nada".