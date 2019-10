Margarita de Dinamarca nombra regente a la nuera a la que no quería

Margarita de Dinamarca ha nombrado regente a su nuera Mary Donaldson, casada con el príncipe heredero Federico de Dinamarca. A punto de cumplir los 80 años, la reina danesa ha querido dar ese paso para afianzar la corona pero también como reconocimiento al trabajo de la princesa en los últimos 15 años. De esta manera, la monarca premia a la nuera que le costó aceptar. Mary Donaldson, a partir de ahora, podrá ejercer las funciones institucionales de su suegra como jefa de Estado.

Federico de Dinamarca mantuvo durante años una difícil relación con su madre que se agudizó cuando esta le prohibió casarse con Mary Donaldson, a quien Federico conoció en los Juegos Olímpicos de Sidney una noche en la que varios príncipes, entre otros Felipe de Borbón, se dieron cita en un lugar de copas. Tras tiempos convulsos, la reina aceptó a la entonces abogada como nuera y en mayo de 2004 contrajeron matrimonio.

Abogada de profesión antes de casarse con el heredero de la corona danesa, mantiene como princesa una intensa actividad. Es patrona de 25 organizaciones internacionales y está comprometida con varias causas medioambientales, en especial trabaja por la moda sostenible.

El heredero danés contó al cumplir los 50 años el pasado mayo que fue entonces cuando se sintió preparado para asumir su responsabilidad. Su primogénito, el príncipe Cristian, cumple 13 años este octubre y será quien en su día herede de Federico el trono de Dinamarca. “Si Cristian me preguntara por su futuro, le explicaría sin rodeos lo que a mi modo de ver supone ser rey, sin asustarle”, dijo. También confesó cómo se sintió el día que descubrió la responsabilidad que le aguardaba. “Vi mi vida apagarse y, de pronto, tendría que comportarme como un completo adulto. Fue muy incómodo. Sobre todo porque no había mucha gente que pudiera explicarme lo que eso suponía”, confesó el heredero al trono en el documental Min vej (My way/Mi camino) que rodó el canal danés TV2 durante un año y medio con motivo de su aniversario. El título de la cinta tiene que ver con el estado de ánimo de heredero: "Tenía que encontrar mi camino".