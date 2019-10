Escucha las noticias de EL PAÍS del miércoles 2 de octubre de 2019

El independentismo llamó ayer, en el segundo aniversario de la consulta ilegal del 1-O, a que los catalanes respondan a la próxima sentencia del Tribunal Supremo por el procés "de manera masiva desde la lucha no violenta y la desobediencia civil". El texto, suscrito por Junts per Catalunya, ERC, CUP, ANC y Òmnium, no precisa más sobre la reacción a la sentencia, que califica ya de "injusta" salvo que dicte la absolución de todos los acusados. El president, Quim Torra, había leído previamente otra declaración en la que promete "avanzar sin excusas hacia la república catalana".

Perú se adentra en un peligroso choque institucional. El presidente, Martín Vizcarra, ordenó la disolución del Parlamento tras un prolongado pulso con las facciones derechistas mayoritarias en la Cámara. La Constitución del país otorga al jefe del Estado la facultad de disolver el Parlamento, pero los adversarios políticos de Vizcarra hablaron de "golpe de Estado" y nombraron "presidenta en funciones" a la vicepresidenta Mercedes Aráoz. que anunció en la noche de este martes su dimisión como sustituta de Vizcarra.