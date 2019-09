Susana Díaz anuncia que va a ser madre por segunda vez

Susana Díaz, la líder socialista andaluza, ha anunciado en las redes sociales que va a ser madre a los 44 años. "Quiero compartir con vosotr@s una buena noticia. Nuestra familia aumenta. El año que viene llegara una muy esperada hija y hermanita. Ya estoy deseando ver su carita y la de mi pequeño Jose cuando la vea. Feliz".

La secretaria general del PSOE en Andalucía está embarazada de cuatro meses. Su primer hijo nació el 30 de julio de 2015 en el hospital público Virgen de Valme, en Dos Hermanas (Sevilla). Está casada con José María Moriche. El matrimonio mantiene su vida familiar alejada del foco mediático y son contadas las ocasiones en las que se han dejado ver en público en actos sociales.

La noticia de su nuevo embarazo lo había llevado con gran discreción y solo lo sabía un círculo íntimo. De hecho, no se la veía aparecer en público desde el pasado 25 de julio cuando estuvo presente en los debates de investidura celebrados en Madrid.

Además, Susana Díaz ha asegurado que espera no tener que vivir una nueva campaña electoral embarazada: "En mi anterior embarazo ya hice dos campañas, espero que ahora no y que dejen a Pedro Sánchez gobernar cuanto antes para que este país no tenga que volver a pasar por una situación así", ha declarado en Telecinco.

Díaz fue la primera presidenta de un gobierno regional en dar a luz en el cargo. No hay muchos precedentes en España de mujeres que han sido madres ocupando puestos de relevancia política. Carme Chacón tuvo a su primer hijo, Miquel, siendo ministra de Defensa el 19 de mayo de 2008. Se tomó 42 días de permiso maternal que compartió con su pareja. Polémica fue la decisión de Soraya Sáenz de Santamaría de incorporarse al trabajo sin haber cumplido las primeras seis semanas tras el parto y de no tomarse la baja de maternidad. La que fuera vicepresidenta del Gobierno fue madre el 11 de mayo de 2011 en plena campaña de las elecciones generales y nueve días antes de la victoria del PP, que la encumbraría al segundo puesto en el Gobierno. Irene Montero, de Unidas Podemos, sí que ha disfritado al completo del permiso de maternidad al igual que su pareja Pablo Iglesias.

