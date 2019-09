Liam, el Gallagher redimido, protagoniza la portada de septiembre de ICON

Si hace dos años Noel Gallagher nos concedía en portada una de las entrevistas más explosivas de nuestra historia, ahora es el turno de su hermano Liam. En el número de septiembre de ICON, gratis con EL PAÍS el sábado 7 de septiembre y a la venta el resto del mes por 3,5 euros, Liam se sincera sobre su situación actual y sobre el segundo disco con su nombre en solitario. “Tengo 46 años. Facturas y divorcios que pagar. No podía empezar con otro grupo, con otro nombre. Es demasiado trabajo”. Y tampoco faltan, por supuesto, palabras para su hermano. “Noel está en su puto mundo. No es feliz de líder. No es feliz con sus 80 millones. No es feliz con nada. ¿Qué coño le hace feliz?”.

Hay más música en este número de ICON. Con Amaia Romero nos vamos a las antípodas de Liam: una artista entusiasta que afirma sin reparos que su esperadísimo disco de debut es “música pop de España”. “Entro en Twitter y leo lo que se dice de mí. No me afecta. Hay gente que te quiere muchísimo y gente que te odia a muerte y las dos cosas dan un poco de miedo”.

Sobre la popularidad también habla Quim Gutiérrez, tan habitual de nuestra revista que casi lo podemos llamar amigo y confiesa que de niño llevó “la popularidad muy mal. Pero, si sales indemne de la fama adolescente, estás inmunizado para toda la vida”.

Morgan Freeman no tiene problemas con la popularidad porque es uno de los actores más populares del mundo desde hace lustros por derribar barreras e interpretar a personajes que, en el guión, no eran negros. “No creo que los actores negros jóvenes estén en deuda conmigo, pero una de las bendiciones de mi carrera ha sido interpretar a personajes que no tenían una etiqueta”.

Y hay mucho más en este número: más actores (Álvaro Cervantes), músicas que reivindican sus raíces africanas (Moonchild), escritores activistas que te agarran de la solapa para explicarte todo lo que está mal ene l mundo (Édouard Louis) y escritores británicos de los que cuentan como nadie un buen escándalo en la ficción (Alan Hollinghurst). Puedes disfrutar de todo esto durante todo el mes de septiembre en tu quiosco.

