No salgo de mi asombro: ¡cuántos Pablos!, ¡cuatro Pablos a la vez! Y los cuatro, ¡tan hablantes! ¡Qué facundia!: Pablo, Pablo, Pablo, Pablo, blo, blo, blo, blo, bla, bla... ¡Anda que el cuarto, el último de la serie, o sea el dulce-afable-amigable malagueño, el Montesinos!: ¿qué habrá pasado con este muchacho? ¡Cómo me lo han metamorfoseado! Habrá sido, cabe suponer, la afilada señora Cayetana, de dicción tan dental y también tan irrespetuosa en sus modales y verbosidad —que cuando es excesiva se la considera verborrea—, tan irrespetuosa, digo, para con las personas mayores, que no “seniles”, personas inusitadamente respetables a estas alturas del verano, algunas, muy pocas entre las conocidas. Sí, me imagino que ha debido de ser Cayetana la retocadora de la novísima puesta en escena del PP de dos de los Pablos. Me estoy refiriendo a lo que la retórica clásica llamaba actio o/y pronuntiatio, fase final en la elaboración del discurso. ¡Asombroso!

José de la Calle Martín. Málaga

