‘King's mouth’, de The Flaming Lips: por estas cosas hay que amar a este grupo

King's mouth

The Flaming Lips

(PIAS)

Estos me gustaban mucho hasta que empezaron a grabar gilipolleces. Sí, a mí no sé si me afectó más la canción de 24 horas o el single que incluía sangre menstrual de Ke$ha. Eso último fue jodido, sí. ¿Ha notado que estamos de acuerdo, álter ego gruñón? Error: usted ha elegido este disco para aparecer aquí y a mí me da una pereza infinita. Pues no debería, porque es una vuelta a los álbumes de canciones, y está muy bien. No intente engañarme, estoy dentro de su cerebro y sé que me oculta que es un disco conceptual psicodélico que cuenta la historia de un ser cósmico que tiene galaxias en su cabeza. ¿Se da cuenta de que nuestra relación se parece a ese concepto? Ay, dios, es verdad. Por estas cosas amo a Flaming Lips.

