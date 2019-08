5

Amira lleva poco tiempo estudiando Medicina en la capital de Somalilandia. De niña soñaba con ser médica, pero no pudo entrar en la facultad de Saná, su ciudad natal en Yemen, así que optó por la carrera de ingeniería. Unos meses antes de los exámenes finales, los rebeldes Huthi conquistaron Saná, la universidad cerró, y Amira se marchó. En Somalilandia no puede concluir sus cuatro años de estudios de ingeniería porque no hay oferta educativa en su campo, pero piensa que "revivir un viejo sueño tampoco está tan mal".