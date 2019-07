AC/DC en una imagen promocional de 1977. En vídeo, la banda interpreta la canción 'Highway to hell'. Foto: Getty | Vídeo: EPV

El álbum Highway to Hell, que catapultó al estrellato mundial al grupo australiano AC/DC, alcanza los cuarenta años después de su publicación como una de las piezas míticas de la banda y de la historia del rock.

El grupo australiano publicó el 27 de julio de 1979 el disco que le abrió las puertas del mercado de Estados Unidos y que lo ha llevado a vender más de 200 millones de álbumes. La banda de los guitarristas Angus y Malcolm Young y el vocalista Bon Scott ya habían publicado los discos TNT (1975) y High Voltage (1975), y se había trasladado en 1976 a Londres, donde grabaron Let There be Rock (1977).

Highway to Hell también se grabó en Londres y supuso el último trabajo de Scott, que falleció debido a una intoxicación etílica. De los músicos de AC/DC que grabaron el icónico álbum, únicamente permanece en activo Angus Young, ya que su hermano Malcolm, cofundador del grupo, falleció en 2017 a los 64 años tras sufrir un largo proceso de demencia.