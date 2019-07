María Jiménez recibe el alta hospitalaria

La cantante María Jiménez, de 69 años, ha recibido el alta en el hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, y se encuentra en su domicilio recuperándose tras permanecer hospitalizada desde el pasado mes de mayo por una intervención quirúrgica de urgencia en el sistema digestivo, según ha confirmado a Telecinco su hijo Alejandro. María Jiménez deberá seguir el proceso de convalecencia en su casa.

La cantante fue ingresada a principios de mayo a causa de una oclusión intestinal en el hospital San Rafael de Cádiz, donde fue intervenida de urgencia. Parecía que todo quedaría en un contratiempo menor, pero su situación se complicó a causa de una infección. Su estado se agravó al no responder a la medicación que le administraban los facultativos. Finalmente, se decidió su traslado al hospital Virgen del Rocío, de Sevilla, donde quedo ingresada en cuidados intensivos a finales de mayo con pronóstico grave.

Hace un par de semanas la cantante experimento una sorprendente mejoría. "Está totalmente consciente. Le hablo, me mira y me quiere hablar, pero no puede de momento", explicó su hermana Isabel. "Nos ha dado un subidón", afirmó. Alejandro, el hijo que la cantante tuvo junto al actor Pepe Sancho también se mostró esperanzado tras los días críticos que sufrió su madre tras la intervención.

Nacida el 3 de febrero de 1950 en el barrio sevillano de Triana, María Jiménez vive desde hace años en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Desde mediados de los años setenta se convirtió en una de las figuras más destacadas de la canción y en concreto de la rumba, y también del activismo político, además de ser uno de los grandes símbolos eróticos del destape. Durante más de dos décadas estuvo casada, con varios divorcios, escándalos y matrimonios de por medio, con el actor Pepe Sancho, fallecido en marzo de 2013.