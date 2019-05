María Jiménez es trasladada a la UCI del Virgen del Rocío en Sevilla

Ayer martes, la cantante María Jiménez tuvo que ser trasladada al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, en concreto a la Unidad de Cuidados Intensivos, donde ha quedado ingresada. El motivo es que su estado de salud no mejora tras la operación a la que fue sometida por una obstrucción intestinal.

Según ha podido saber EL PAÍS, el traslado se produjo el martes por la tarde y Jiménez está en la UCI, aunque no se confirman los motivos por los que se ha producido el cambio de centro hospitalario pese a que, supuestamente, Jiménez evolucionaba favorablemente en la clínica San Rafael de Cádiz.. Además, fuentes del centro han explicado que no habrá próximos partes médicos, a no ser que los pida la familia.

El último parte médico sobre la evolución del estado de salud de la cantante señalaba que se le estaba retirando la sedación para intentar extubarla y que mantenía unas buenas constantes vitales, aunque su pronóstico continuaba siendo grave.

María Jiménez, de 69 años, fue operada en la clínica de San Rafael de Cádiz el pasado 2 de mayo, hace casi un mes, de una obstrucción intestinal. Aunque en un principio su evolución fue favorable, posteriormente sufrió algunas complicaciones. Desde entonces la cantante está ingresada con pronóstico grave, si bien dentro de esa gravedad evoluciona favorablemente.

Nacida el 3 de febrero de 1950 en el barrio sevillano de Triana, María Jiménez vive desde hace años en la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera (Cádiz). Desde mediados de los años setenta se convirtió en una de las figuras más destacadas de la canción y en concreto de la rumba, y también del activismo político, además de ser uno de los grandes símbolos eróticos del destape. Durante más de dos deácadas estuvo casada, con varios divorcios, escándalos y matrimonios de por medio, con el actor Pepe Sancho, fallecido en marzo de 2013. Ambos tuvieron un hijo, Alejandro, que estos días se ha convertido en portavoz de la familia y ha hablado de su preocupación dentro de "un proceso de muchos altibajos", pero siempre con esperanza. "La rubia sale de esta", aseguró.

Antes de esta complicación en su estado de salud, Jiménez planeaba sacar nuevo disco y regresar a los escenarios.