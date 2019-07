Pau Gasol comparte la primera imagen de su boda con Catherine McDonnell

“El momento más mágico que he vivido en mi vida! Aquí un destello de nuestra boda! Estamos muy agradecidos a nuestras familias y amigos que han hecho que esta celebración sea tan especial. Te quiero, mi esposa”. Así ha querido compartir Pau Gasol con todos sus seguidores en Instagram el que fue uno de los días más felices de su vida. Junto al texto, el jugador de baloncesto aparece con su ya esposa, la financiera californiana Catherine McDonnell agarrada de su brazo, ambos sentados sobre unas escaleras de piedra con un bonito jardín de fondo y los dos vestidos de novios.

Gasol, con traje oscuro, a juego con la pajarita y luciendo su anillo de casado en su mano izquierda; y McDonnell con un traje de corte de sirena con el cuerpo superior con detalles florales y escote de pico. Para el día de la boda, la novia llevó el pelo suelto que adornó con un velo bordado. “Te quiero, marido”, ha escrito la californiana en su Instagram, compartiendo la misma fotografía que el catalán.

A pesar de que anunciaron su compromiso en octubre de 2018, después de casi tres años de relación, el jugador de la NBA y la también periodista no habían desvelado la fecha de su enlace, que finalmente celebraron este fin de semana en la ciudad californiana de San Francisco, rodeados de sus familiares y amigos íntimos.

Ver esta publicación en Instagram #lastday #sanfrancisco #family #relax #love Una publicación compartida de Vanessa (@letspartybcn) el 8 Jul, 2019 a las 3:34 PDT

Precisamente fueron algunas de las amigas de las novias las que hicieron saltar las alarmas de la inminente boda debido a las publicaciones en sus redes sociales. Según pudo confirmar EL PAÍS, el jugador español de baloncesto estuvo rodeado de su familia: sus padres, Agustín y Marisa, y sus hermanos, Marc y Adriá. A Gasol también le hubiese gustado que su gran amigo Rafa Nadal fuese testigo de su boda, pero el tenista se encuentra estos días disputando el campeonato de Wimbledon. Quienes sí estuvieron a su lado fueron su compañero y amigo Juan Carlos Navarro, que llegó a San Francisco con su esposa y sus dos hijas. Todo bajo el hermetismo que caracteriza al baloncestista, pues no ha sido hasta este martes cuando él mismo ha querido compartir la primera imagen de su privada boda.

Muchos amigos y conocidos de Gasol no han dudado en comentar el post de Instagram dándole la enhorabuena y mostrando la alegría por su boda. "Felicidades Pau, es lo mejor que has podido hacer! Cuando tu corazón está seguro y ha encontrado esa mujer que piensa y vive con el mismo amor que tú no hay que pensarlo mucho! Felicidades! Amigo", ha comentado David Bisbal. "Felicidades", han escrito el futbolista David Villa y la nadadora olímpica Ona Carbonell. Además, el jugador también ha recibido las felicitaciones del Barça Basket así como de otros compañeros de la NBA, como Dejounte Murray.

McDonnell, de 30 años, y Gasol, de 39, hicieron pública su relación en mayo de 2016, a través de sus redes sociales. McDonnell es californiana y estudió Comunicación y Negocios. Ha trabajado como relaciones públicas y ha sido reportera de televisión para la cadena ABC News. Desde hace un par de años trabaja como vicepresidenta de una empresa del sector financiero, Guggenheim Partners, en Chicago.