Escucha las noticias de EL PAÍS del lunes 8 de julio de 2019

Este 8 de julio es noticia el fin de ciclo en Grecia. Como si el paréntesis de cuatro años de Syriza no hubiese existido, o fuese ya un sueño remoto, la política tradicional vuelve a imponerse en Atenas, con mayorías dignas de otras épocas, de la mano de Kyriakos Mitsotakis, el epígono de una importante dinastía conservadora. Nueva Democracia, el mismo partido al que los votantes castigaron en 2015 por su aplicación del rescate, vuelve por la puerta grande (39,9% de los votos) en unas elecciones convocadas en mayo por Alexis Tsipras aun sabiendo que iba a perderlas (obtuvo el 31,5%).

En España, Podemos está dispuesto a asumir la estrategia del PSOE en asuntos de Estado tan sensibles como Cataluña y la política exterior en un Gobierno de coalición. Este es el compromiso que Pablo Iglesias le trasladará a Pedro Sánchez en la reunión que mantendrán este martes, dos semanas antes de la primera votación de la investidura del presidente en funciones. La dirección de Podemos se compromete a no defender la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña. El socio prioritario de Sánchez no tendría problema en cerrar esta y otras exigencias por escrito. Pero no renuncia a estar en el Consejo de Ministros.

Y una España para la eternidad revalida el oro del Eurobasket.