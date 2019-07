Ana Obregón retoma sus posados de verano, esta vez con exclusiva

Desde 1985 el verano no empezaba oficialmente hasta que llegaba el posado en biquini de Ana Obregón. Metafóricamente claro, porque la estación llegaba cuando marcaba el calendario, pero hasta que la actriz y presentadora no sacaba sus formas a relucir faltaba el pistoletazo de salida oficial para los seguidores de la prensa rosa.

En 2018 Ana Obregón tenía cosas más importantes en las que pensar. En las mismas fechas en las que otros años se lanzaba a la orilla del mar o de la piscina de su casa de Mallorca para exhibir su colección de baño anual, el año pasado la actriz y su hijo se encontraban en Nueva York, donde Álex Lequio Obregón recibía tratamiento para combatir el raro tipo de cáncer que padecía.

En la entrevista exclusiva que publica esta semana la revista ¡Hola!, la actriz, que vuelve a posar en varias imágenes, esta vez en bañador, cuenta que para ella es una alegría poder retomar esta costumbre porque significa que su vida ha vuelto a la normalidad y su hijo se encuentra bien. En ocasiones la actriz ha posado para todos los medios, más tarde sus fotografías en biquini estaban esponsorizadas; en esta ocasión se trata de una exclusiva, por lo que se supone que Ana Obregón ha cobrado por las fotos y la entrevista. Un hecho que este año ha ocurrido en varias ocasiones en la misma publicación y que tanto la actriz como su hijo, que también ha concedido entrevistas a este medio, han reconocido que les sirve de ayuda para costear los elevados gastos del tratamiento de Álex Lequio.

"Nunca he valorado tanto las cosas que antes eran normales", afirma Ana Obregón en la entrevista, "y ahora, las disfruto cada segundo". Reconoce que el cumpleaños de su hijo de 2018 fue el más triste de su vida porque se encontraban en el hospital y se enfrentaba a diez horas de tratamiento. "Allí aprendí a llorar por dentro", cuenta la actriz sobre cómo dejo a su hijo solo unos minutos para ir a buscar una tarta por Manhattan. "Encontré una tarta y una vela y la soplamos juntos. Imagínate la diferencia de un año para otro. ¡Este año, fiestón!".

Obregón que se muestra exultante por la evolución de su hijo, pero además habla de lo mucho que le ha enseñado a ella todo este proceso. "He descubierto ahora lo que es la felicidad, porque antes creía que era otra cosa. (...) La de ahora es saber que mi hijo ha ganado la batalla. Sé que quedan unos años de riesgo, pero eso no importa. (...) Miro a mi hijo, lleno de pelo, con todos esos neutrofilos, y me muero de la felicidad. Creo que de todo hay que sacar algo positivo y algo enriquecedor. Después de esta aventura, tanto Álex como yo somos mejores personas".

La actriz reconoce que durante este tiempo ha estado tan volcada en su hijo que ha dejado de lado su trabajo y, por supuesto, el amor. Pero su mejoría ya le permite pensar otra vez en ella y su proyecto más inmediato es participar en la próxima edición de MasterChef Celebrity. La actriz también habla sobre en qué momento se encuentra la relación con el padre de su Álex y afirma que este proceso la ha acercado mucho a Alessandro Lecquio: "Nos ha acercado mucho porque Álex adora a su padre y siempre dice que es su mejor amigo. A mí me encanta porque adoro a la hermana de Álex, Ina (Ginebra), que es una maravilla. Cuando vinieron a verlo a Nueva York fue maravilloso".

Ana Obregón reivindica su posado veraniego como un signo de normalización: "No hay edad para el posado, todos cumplimos años y es estimulante incluso para las más jóvenes ver que cualquiera puede hacerlo. Antiguamente, se decía que a partir de los cuarenta ya no se debería posar en biquini. Eso me parece muy machista. Yo seguiré posando mientras el cuerpo aguante", concluye la actriz.