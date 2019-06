Hay que fastidiarse con lo de tener que dar a Vox la razón en nada. Pero esta vez la tienen: habían firmado un acuerdo con el PP y los seguidores de Casado lo han incumplido. En consecuencia, el partido de Santiago Abascal ha castigado al PP y a Ciudadanos a gobernar en minoría durante un tiempo que aún no ha sido precisado.

Un buen castigo. No sé por qué los concernidos no han dado grandes muestras de sufrirlo.

Aunque, por otro lado, es lógico. Si se mira con cuidado, casi todo lo que enturbia el panorama político tiene que ver con promesas incumplidas…, pero también con bisoñez de los implicados y enfadados. Cuanto más duchos en la política, menos parecen sufrir.

No es otra, sino la misma, la razón del más que justificado cabreo de Toni Roldán y Javier Nart, por ejemplo, con la cúpula de Ciudadanos. El partido ha cambiado el contrato que tenía con ellos, y con los militantes, hasta ahora. A los que lo crean así, el malvado Villegas (¿por qué tienen que tener siempre gesto de malos los de organización?) les ha enseñado el camino de salida.

Es lo lógico, castigados a estar en minoría para siempre.

Pero ellos no parece que hayan entendido el juego. Este no es el juego de la verdad, sino el del poder. En eso, se ve que los de Vox llevan ventaja, y es posible que la lleven porque no les pilla de nuevas la cosa, porque ya sabían que la democracia juega de manera que protege a la debilidad. Esa es también su fortaleza, pero la gente no tiene por qué saberlo. Chitón.

Los de Vox son, en boca de Inés Arrimadas, ultraconservadores, lo que les hace más llevaderos que si se les llama fachas. Ciudadanos quizás vaya a firmar con ellos, con ese calificativo, algunos acuerdos que podrían lesionar los derechos humanos, incluso fuera de Cataluña, donde también hay de eso.

Pero los de Vox son algo más: son franquistas sin complejos. Y eso les diferencia mucho de Cs o del PP. No ocultan su repugnancia por los inmigrantes, sobre todo si son morenos y bajitos, tampoco ocultan su íntimo desprecio por el intelecto de las mujeres, y son reaccionarios con el cambio climático y minorías como el colectivo LGTBI.

Pero si Vox te condena a gobernar en minoría es porque antes has construido una mayoría con ellos.

Incautos aprendices de brujo.

