Andrés Iniesta da la bienvenida a su cuarto hijo

Andrés Iniesta se ha convertido en padre por cuarta vez. Una noticia que ha sorprendido a muchos de sus seguidores debido a que ni el futbolista, ni su esposa Anna Ortiz, habían anunciado previamente que iban a volver a ser padres. “Bienvenido, Romeo. ¡Día maravilloso! La mamá y él están geniales”, ha escrito el manchego, de 35 años, en su Instagram, junto a una imagen de las diminutas piernas del recién nacido. Iniesta y Ortiz, casados desde 2012, tienen otros tres hijos: Valeria, de ocho años; Paolo Andrea, de cuatro; y Siena, de dos.

La publicación del futbolista, realizada hace menos de 14 horas, acumula casi dos mil comentarios, entre los que destacan algunos como el de su antiguo club, el Barcelona, que le ha dado la enhorabuena; así como las felicitaciones de algunos de sus compañeros Javier Mascherano o Xavi Hernández. Elena Galera, pareja de Sergio Busquets, también se ha pronunciado: "Enhorabuena, familia". Igual que Melissa Jiménez, esposa de Marc Bartra: "Felicidades, familia".

Ver esta publicación en Instagram ❤️❤️❤️ @annaortiz34 Una publicación compartida de Andres Iniesta (@andresiniesta8) el 23 May, 2019 a las 6:27 PDT

El cuarto hijo del matrimonio llega un año después de la despedida del futbolista del Barça, el club en el que ha jugado la mayor parte de su vida (20 años) y que más victorias le ha otorgado (32 títulos ganados con la camiseta azulgrana). Desde mayo de 2018, Iniesta pasó a formar parte de la plantilla del equipo japonés Vissel Kobe. Allí se desplazó junto a su esposa y sus tres hijos, y ahora criarán también allí al nuevo miembro del clan. Según contó el deportista en una entrevista a EL PAÍS el pasado diciembre, el idioma está resultando lo más difícil para toda la familia. “Recibimos un profesor particular cada dos días aproximadamente”, explicaba.

Adaptarse a los gustos japoneses, en cambio, fue fácil y los makis y nigirirs son habituales en su menú, aunque, admite, renunció a elaborarlos él mismo debido a que su capacidad culinaria no es tan brillante como la futbolística. En su día a día, la pareja intenta compaginarse con los pequeños: su mujer lleva por las mañanas a los niños a la escuela cuando Iniesta se va a entrenar, y es el futbolista quien pasa a recogerlos por la tarde.

ampliar foto Anna Ortiz y Andrés Iniesta, en su boda en Tarragona, en 2012. gtresonline

Iniesta y Ortiz comenzaron su relación en 2007 y, desde entonces, no se han separado. Según contó la pareja en el programa de Jesús Calleja, Planeta Calleja, se conocieron gracias un amigo en común en un bar de Mataró, donde Ortiz trabajaba como camarera. "Yo le eché el ojo y fue un flechazo mortal", contaron. "Me hizo sufrir porque no me daba bola. Lo mío fue un flechazo, pero ella se fue enamorando... Y eso tiene un proceso", detalló entonces Iniesta.