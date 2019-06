Drake paga 310.000 euros a una modelo que le acusó de agresión sexual

Drake ha pagado 310.000 euros a una modelo que le acusó de agresión sexual durante su gira británica en 2017. Aunque nunca se presentaron cargos contra el rapero, de 32 años —según la policía por falta de pruebas en la acusación de la también exstripper—, Drake llegó a un acuerdo con ella meses después para zanjar la polémica.

Una cantidad que se ha hecho pública después de una queja presentada por la chica, Laquiana Morris, muy enfadada por los servicios de su abogado. En su queja, presentada ante la Fiscalía de Nueva York contra Alexander Cabereiras y recogida por el portal The Blast, Morris también describe lo que supuestamente ocurrió entre ambos cuando regresaron a su habitación de hotel después del concierto del rapero en Manchester en febrero de 2017.

Según la modelo, Drake le obligó a practicar sexo oral “más allá del normal”, tratando de cumplir fantasías del músico, según describe ella. Como ya publicó hace unos meses el portal TMZ, el intérprete de éxitos como In my Feelings o One Dance reconoció su esporádica relación con la modelo, pero negó cualquier agresión.

Cuatro meses después de lo ocurrido, en junio de 2017, Laquiana Morris presentó un informe policial en Reino Unido. En enero de 2018, ademas, contrató a un abogado en Nueva York. Las autoridades británicas finalmente se negaron a iniciar un proceso judicial contra Drake por falta de pruebas, de acuerdo con los documentos presentados. El pasado septiembre, él presentó otra demanda contra Morris alegando que ella había tratado de extorsionarlo con falsos reclamos de embarazo y violación. En noviembre, las dos partes finalmente llegaron a un acuerdo.

Ahora, Morris está ofendida porque el acuerdo con Drake incluyera una declaración que, según dice, retrató al intérprete canadiense como la víctima de lo ocurrido. También afirma que su abogado trabajó a la par con el abogado de Drake sin mirar por sus propios intereses.

Según The Blast, fuentes cercanas al rapero aseguran que Morris, al revelar nuevos detalles, está incumpliendo el acuerdo al que llegaron ambas partes, que incluía también como requisito que no volviera a acusar a Drake de agresión, algo que no ha dejado de hacer. Según dichas fuentes, la exstripper tendrá que devolver parte del pago que recibió, alrededor de 100.000 euros.

En abril de 2017, Morris anunció en su Instagram que estaba embarazada y, según Drake dijo en su demanda, le acusó de ser el padre y de negarse a hacerse las pruebas de paternidad. En su demanda, Drake afirmó que la modelo cambió su versión de la historia para acusarlo de agresión sexual. "No hay evidencia creíble de embarazo, ni ningún bebé que haya nacido el otoño pasado", dijo el rapero en sus documentos judiciales.

La acusación sorprende debido a comportamientos anteriores que se han visto por parte del cantante canadiense. Por ejemplo, en noviembre de 2017, el rapero detuvo uno de sus conciertos en Sídney tras advertir que uno de los asistentes estaba toqueteando a varias mujeres que estaban a su alrededor. "Si no dejas de manosear a las chicas, iré allí y te patearé el culo", dijo ante los aplausos y vítores del resto del público.