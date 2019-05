Así han dicho adiós los protagonistas de ‘Juego de tronos’ a su serie

Después de ocho temporadas y casi una década en pantalla, Juego de tronos ha llegado a su fin. Los fans han podido ver este domingo el final de una serie de televisión que ha dejado huella. Pero no sólo ellos se han quedado huérfanos de aventuras: sus protagonistas también han pasado su mal trago para despedirse de la serie que, en muchos casos, les ha lanzado a la fama.

El sexto capítulo de la octava temporada ha hecho que los seguidores de la ficción de HBO tuvieran el corazón en un puño, algo que también han dejado ver los actores de la saga. Muchos de ellos han querido colgar emotivos mensajes en sus redes sociales, así como unas cuantas fotos, para dejar ver su evolución tanto física como mental y emocional.

"Encontrar las palabras para escribir esta publicación me han sobrepasado por todo lo que quiero deciros, pero las palabras se quedan pequeñas en comparación con todo lo que esta serie y Dany [Daenerys Targaryen, su personaje] han significado para mí", escribía Emilia Clarke en su cuenta de Instagram para sus más de 23 millones de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @emilia_clarke el 19 May, 2019 a las 9:37 PDT

Junto a un par de fotos con parte del equipo, otra de su peluca rubia y otra de ella misma, la intérprete británica aseguraba que "el capítulo de la madre de dragones ha formado toda mi vida adulta". "Esta mujer se ha quedado con mi corazón. He sudado con las llamas del fuego de dragón, he derramado muchas lágrimas por los que dejaron nuestra familia antes de tiempo y me he exprimido la cabeza tratando de otorgarle a Khaleesi las mejores palabras, acciones y justicia". Según asegura, la serie la ha hecho convertirse en la mujer que es, "como intérprete y como ser humano". "Cómo me habría gustado que mi querido padre estuviera aquí para ver lo lejos que hemos llegado", rememora. Su padre, ingeniero de sonido y por quien se inició en la actuación, murió en 2016 a causa de un cáncer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sophie Turner (@sophiet) el 19 May, 2019 a las 1:12 PDT

Clarke ha querido tener especiales palabras de cariño para sus "queridos y mágicos fans". "Sin vosotros no habría un nosotros", afirma. A ellos también les tiene muy en cuenta en su mensaje de despedida Sophie Turner, Sansa Stark en la ficción. "Gracias por enamoraros de estos personajes y apoyar esta ficción hasta el final. Os echaré de menos más que nada", asegura.

En su escrito en Instagram (donde acumula 12,7 millones de seguidores), Turner le escribe directamente a su personaje: "Sansa, gracias por enseñarme lo que realmente son la resistencia, el valor y la fuerza. Gracias por enseñarme a ser amable y paciente y a saber cómo gestionar el amor. He crecido contigo. Me enamoré de ti con 13 años y han pasado 10... a los 23 te dejo atrás, pero nunca dejaré atrás lo que me enseñaste".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de John Bradley (@johnbradleywest) el 19 May, 2019 a las 10:03 PDT

John Bradley West, que en la serie ha sido Samwell Tarty, ha asegurado en una publicación ante sus 1,5 millones de seguidores que este es "el último paso de un largo y fantástico viaje". "Un viaje que para mí empezó a las 10 de la mañana del lunes 19 de julio de 2010", explica, mostrando el folio donde se ve la orden de rodaje de ese día. "Aquí veis el ensayo en el que conocí a Kit [Harington] y la primera vez que llevé la ropa con la que me habéis visto durante ocho temporadas. Estoy feliz de conservar esto. He conocido a muchísima gente que han significado mucho para mí. Entonces no podíamos imaginarnos el viaje que emprenderíamos juntos. No cambiaría esa experiencia ni a esa gente por nada del mundo. Disfrutad el episodio y gracias por todo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nikolaj Coster-Waldau (@nikolajwilliamcw) el 19 May, 2019 a las 4:20 PDT

Otros han preferido cambiar la emoción por humor para despedirse. La actriz Gwendoline Christie (Brienne de Tarth en la serie) ha colgado una foto agarrada a Kit Harington (que interpreta a Jon Snow), ambos con cara de circunstancias. "Cuando me contaron el final de Juego de tronos", escribe. Un tono similar al que ha utilizado Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lannister) en un vídeo corto en el que se ha grabado a sí mismo. "Pues... es el último episodio de la última temporada de Juego de tronos esta noche. ¿Quién ganará?", dice, encogiéndose de hombros.

La actriz Maisie Williams, que ha interpretado a Arya Stark, ha sido más escueta: ha colgado una foto de ella, muy seria, junto a un corazón negro. En menos de un día su lánguido adiós ha logrado 1,3 millones de Me gusta.