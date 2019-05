Cristiano Ronaldo, superhéroe de cómic

Era real y ahora va a ser virtual, al revés que la trayectoria de los humanos, pero él es así. Se trata de Cristiano Ronaldo, el superastro de los campos de fútbol que se ha convertido en superhéroe del cómic Striker Force 7, que se lanza a final de mes.

El propio futbolista del Juventus ha publicado un tráiler del cómic que lleva su emblemático número 7 en el título y que él luce en el pecho, con lo cual tiene la ventaja de que no tiene que darse la vuelta -como ocurre en el fútbol- para que la gente vea el número. Cristiano Ronaldo es el protagonista de la aventura para salvar al mundo de los maléficos robots que amenazan con acabar con la humanidad, como ya han pronosticado algunos científicos, además de filósofos, sociólogos, videntes , etc. Aquí está CR7 para que no se cumplan sus agoreras predicciones.

El anuncio se lanzó el sábado, coincidiendo en Estados Unidos con el Free Comic Book Day, el día que las editoriales americanas regalan tebeos con el fin de fomentar su lectura. CR7 lanza solo gratuito el tráiler, el de pago se publicará a final de mes.

CR7 se ha asociado en esta nueva aventura económica a los editores de Graphic India, especializada en historias de superhéroes, y a VMS Communications, especializada en llevar el cómic de papel a otros formatos, principalmente el móvil, y monetizar la obra.

Hasta ahora, Ronaldo no había tocado el sector del cómic, uno de los pocos que le faltaban, tras ponerse delante de las cámaras para anuncios navideños, alquilar aviones, vender calzoncillos, crecepelos, habitaciones de hotel, zapatos, perfumes o bonos para gimnasio. En esta ocasión pesa más la amplificación de su imagen en el público norteamericano y asiático.