Marsai Martin, una productora de 14 años en Hollywood

Solo tiene 14 años pero ya tiene una carrera que la mayoría de adultos envidiarían: Marsai Martin se ha convertido en la productora ejecutiva más joven de Hollywood. Acaba de estrenar en Estados Unidos su primera película, Little, y su inteligencia, energía y sus ganas por dedicarse a lo que le gusta demuestran que pronto será reconocida en todo el mundo. “Cuando realmente crees en algo lo defenderás. Presionarás para que se convierta en una realidad", dijo la joven en una entrevista a Times.

Formó parte de la lista de los 25 jóvenes más influyentes de 2018 que elabora cada año esta misma revista, compartiendo espacio con la famosa actriz de Stranger Things, Millie Bobby Brown, o con la joven activista y defensora del cambio climático, la sueca Greta Thunberg. Su pasión por la actuación comenzó cuando tenía dos años, cuando sus padres se sorprendieron al encontrarla representando escenas de Dreamgirls . "Creo que ha estado en mi sangre durante mucho tiempo", explicó entonces Martin.

Marsai Martin, productora a los 14 años. GTRESONLINE

Aunque hasta ella misma se sorprende de haber llegado a producir una película a su edad. “Pensé que había personas más jóvenes que yo que ya estaban haciendo algo así. Pero ahora eso me empuja a inspirar a más niños pequeños como yo a seguir avanzando en este camino", dice en otra reciente entrevista con Fast Company.

En España apenas se conoce su nombre, pero en Hollywood la actriz no es nueva para nadie. A los 10 años se mudó de su ciudad natal, Plano, Texas, a Los Ángeles, donde fue seleccionada para participar en la serie de ABC, Black-ish, creada por Kenya Barris y centrada en las aventuras de una familia afroamericana. Su papel como Diane Johnson, la ingeniosa y pizpireta hija pequeña, le ha valido muchos reconocimientos que incluyen dos Premios de Imagen “NAACP” y un Premio Joven Artista. También dos Premios del Sindicato de Actores de Pantalla por un desempeño sobresaliente de su trabajo. En 2016, con solo 12 años, hizo su debut en la gran pantalla con un papel principal en la película de Amazon Studios An Amercian Girl Story - Melody 1963: Love Has to Win.

Little, película que produce y también protagoniza, es una comedia que narra cómo una jefa dominante (Regina Hall) se transforma en la versión infantil de sí misma (Marsai Martin). Ella fue quien ideó el guion y no paró hasta conseguirlo. “Al principio pensé que mi voz no se escuchaba porque era joven, pero cuando tienes a las personas adecuadas con las que realmente confías y te preocupas por lo que piensan, entonces les dirías lo que quieras”, admite. En la cinta el acoso escolar se convierte en un tema central, algo pensado a conciencia por Martin. “He pasado por eso antes, siendo la única niña negra en la escuela que encima llevaba gafas", explica también sobre su personaje en Little. "El público entenderá algo que es muy auténtico, y eso es todo lo que quiero crear".

Martin acumula más de un millón de seguidores en Instagram, plataforma que utiliza a diario. En ella publica imágenes tanto de trabajo como de su vida más personal. Además de sus estilos en alfombras rojas y las promociones de sus proyectos, esta joven actriz comparte algunos momentos cotidianos como los ratos de risas con sus amigos o su familia, en especial con su madre, a quien agradece en multitud de publicaciones su fuerza, su compañía y el apoyo que siempre le ha mostrado.

Asegura que en el futuro puede verse a sí misma escribiendo, dirigiendo y ganando grandes premios de la academia, pero por ahora se toma con calma su inmersión este arduo camino. "Todavía tengo muchos nervios, y soy un poco tímida para decir lo que quiero decir", cuenta. Ella, de momento, ya ha hecho historia y su misión es abrir una puerta para que más jóvenes se atrevan a dar el paso de apostar por sus ideas en la pantalla. “Se trata de hacer que Hollywood nos entienda, nos escuche y siga nuestros pasos. Esta es la próxima generación", concluye.