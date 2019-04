12

Jose Zapata, pollero, 61 años. Zapata empezó a los 16 años a vender pollo en la caseta de su primo. “Como no estudié me tuve que meter a trabajar”, dice este toledano que llegó en los años sesenta a vivir a Madrid. “Me trajeron mis padres en la maleta y aquí estoy”. Zapata asegura que su pollo es fresco porque va todas las mañanas a Mercamadrid, y no entrega la comida envasada. Su futuro es jubilarse. No tiene hijos.