Justin Bieber considera a Hailey Baldwin “la mayor creación de Dios” en un poema

Justin Bieber vive un complicado momento personal. Con una década de carrera a sus espaldas y numerosos éxitos, el canadiense de 25 años se encuentra en tratamiento por depresión. Estos meses, su mejor apoyo ha sido su esposa, Hailey Baldwin, de 22. La joven pareja se casó el pasado verano y el cantante ha reconocido que ella ha sido fundamental en su vida.

Tanto, que ha querido escribirle un poema para demostrarle todo su amor. En su cuenta de Instagram y ante sus más de 108 millones de seguidores, el joven publicaba la noche del lunes una foto de su esposa en blanco y negro y en ropa interior con la torre Eiffel de París detrás. Una imagen que ha logrado más de 3,5 millones de Me gusta en apenas 12 horas y en la que no duda en calificar a su esposa como "la mayor creación de Dios".

"El sol se pone sobre el abismo igual que yo caigo ante tus labios. Las olas rompen en la orilla. Mi amor por ti crece más y más. El sonido de los grillos como meditación. Pienso en ti, la mayor creación de Dios, mientras caigo en este estado de dicha. Sopeso cómo consigues ser mi única y verdadera alma gemela", reflexiona el cantante en su escrito. "Mi vida es una película que ambos protagonizamos. Y hablando de estrellas, empiezo a vislumbrar algunas. Iluminan el cielo, me recuerdan mi libertad, cuan grande y vasto es el mundo que nos rodea. Así que le doy las gracias a Dios porque nos habíamos perdido pero él nos ha encontrado. Y escribo este poema con él siempre en mente", ha redactado el joven, muy vinculado con una iglesia pentecostal australiana a la que suele acudir en Nueva York.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Justin Bieber (@justinbieber) el 8 Abr, 2019 a las 12:10 PDT

Tras el poema, Bieber ha escrito unas palabras que parecen un indicio de que sus problemas de salud están mejorando y de que Baldwin le ha ayudado a ello. "Las cosas entre nosotros mejoran con el tiempo. ¡Cada día me enamoro más de ti! Has caminado de mi mano mientras sigo conectando con mis emociones, mi mente, mi cuerpo y mi alma. Me has dado fuerza, apoyo, ánimo y alegría. Y quiero honrarte públicamente y recordarte que lo mejor está por llegar".

En las últimas semanas, el cantante ha sido muy criticado al hacer creer que su esposa estaba embarazada del que sería el primer hijo en común de la pareja al publicar una ecografía en su cuenta de Instagram. Sin embargo, horas después revelaba que se trataba de una broma de April's Fools, el equivalente al día de los Santos Inocentes, una jornada que en los países anglosajones se celebra el 1 de abril y en la que se gastan bromas.

Una broma que llamó la atención precisamente por el perfil bajo que mantiene el cantante de Sorry, que durante los últimos meses ha tratado de mantenerse en un segundo y discreto plano, tanto en lo profesional (no saca un disco desde 2015, aunque este año se espera un recopilatorio de sus grandes éxitos) como en lo personal. De hecho, aunque se casó con Baldwin hace unos meses ambos han decidido no celebrar su boda en una ceremonia grande hasta dentro de un tiempo, cuando el cantante se encuentre del todo recuperado.

En estos meses, el mayor apoyo de Bieber han sido sus fans, a los que ha pedido incluso que recen por él, pero sobre todo le ha ayudado Baldwin. "Soy el emocionalmente inestable", contó Bieber en una entrevista con Vogue en febrero. “Lucho por encontrar la paz. Siento que me importa mucho y quiero que la gente me quiera. Hailey es muy lógica y estructurada, lo que necesito.