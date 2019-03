Julia Roberts acompañó a prostitutas para preparar ‘Pretty Woman’

Julia Roberts sabe cómo hay que prepararse bien un papel. La actriz, de 51 años, lleva a sus espaldas una larga lista de exitosas películas, pero sin duda la que le encumbró al éxito, Pretty Woman, fue una para la que más ha trabajado. Con apenas 20 años, Roberts se preparó a fondo su interpretación de Vivian Ward en el filme de Garry Marshall de 1990 y, para ello, no dudó en acompañar a prostitutas reales para inspirarse en su personaje. Así lo ha confirmado ahora la esposa del fallecido director, Barbara Marshall, a Page Six.

Cuando el reputado y ya fallecido cineasta eligió a Roberts para que interpretara a una mujer de la calle que acaba enamorando a un hombre de negocios (Richard Gere), la esposa de Garry, Barbara, trabajaba como enfermera en una clínica gratuita de Los Ángeles que ofrecía ayuda, entre otros pacientes, a mujeres que ejercían la prostitución. “Él me preguntó si Julia podría venir y hablar con algunas de las pacientes”, cuenta Barbara al portal estadounidense. Por aquel entonces la ahora conocida como la novia de América, ya había actuado en Mystic Pizza, pero Magnolias de acero, la segunda película de la actriz, aún no se había estrenado y ella todavía no era conocida.

ampliar foto Julia Roberts en 'Pretty Woman'. cordonpress

“Recluté a dos mujeres jóvenes que venían regularmente a la clínica y les pagué 35 dólares a cada una para que se reunieran con Julia”, recuerda Barbara. “Regresé al trabajo y unos 20 minutos después, Julia gritó desde el final del pasillo: ‘Adiós, Barbara. Vamos a dar una vuelta. Volveremos más tarde”. Barbara se asustó y llamó rápido a Garry. “Tu estrella acaba de irse con un grupo de chicas y creo que se dirigían a Hollywood Boulevard. Estoy preocupada, ¿y si no vuelve?”, advirtió la enfermera a su esposo.

ampliar foto Julia Roberts y Richard Gere en 'Pretty Woman' cordonpress

Desde hace algo más de una década, la famosa avenida asociada con el glamour de las estrellas que desfilan por la alfombra roja de los premios Oscar acoge a turistas procedentes de todos los lugares, restaurantes de comida rápida y tiendas de souvenirs, pero a finales de los años ochenta y principios de los noventa, Hollywood Boulevard entró en decadencia por el ambiente de drogas, prostitución y personas sin hogar.

Sin embargo, no ocurrió nada. Roberts regresó unas horas más tarde "sana y salva". “Es una mujer fuerte que puede cuidarse por sí misma dentro y fuera de la cámara”, recuerda Barbara, quien ha estado casada durante 50 años con el cineasta —fallecido en 2016, con 81 años, por una neumonía tras sufrir un derrame cerebral—, y que ahora está escribiendo sus memorias.

Pretty Woman, que catapultó a la fama a Julia Roberts y confirmó a Richard Gere como galán, fue un éxito rotundo. En Estados Unidos recaudó 178 millones de dólares, y en la taquilla internacional la cifra asciende a los 463 millones. En España la cinta, que tuvo un presupuesto de 14 millones de dólares, es considerada un fenómeno de audiencia y no falla su emisión en televisión cada año por San Valentín.