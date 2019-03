Ocurrió en agosto del año pasado en el restaurante 'Harry’Bar and Restaurant' en Newcastle, Inglaterra, pero no ha sido hasta esta semana cuando la grabación de lo ocurrido se ha viralizado en las redes sociales. En el vídeo se observa cómo un joven sin hogar se acerca a un grupo de personas sentadas en una mesa del local, cuando uno de ellos le entrega su tarjeta bancaria y la clave para que saque 20 libras esterlinas (23 euros). El joven mendigo fue hasta el cajero más cercano y a los pocos minutos regresó para devolver al hombre su tarjeta. En el vídeo se aprecia incluso cómo entrega el extracto bancario para demostrar que no había sacado más dinero de lo acordado. Con un apretón de manos para agradecerle su generosidad, ambos se despiden.