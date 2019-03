Muere la hermana de Louis Tomlinson, excomponente de One Direction, a los 18 años

Louis Tomlinson, excomponente de la boyband One Direction, ha sufrido un duro golpe. El cantante, de 27 años, ha perdido a su hermana, Félicité, de 18. La joven ha muerto en su domicilio de Londres debido supuestamente a un ataque al corazón. La policía de la ciudad la encontró sin vida en su apartamento el pasado miércoles y la familia está a la espera de los resultados de la autopsia. El servicio de ambulancias de la capital británica señaló en un comunicado: “Nos llamaron a las 12.51 y mandamos dos ambulancias, un servicio de respuesta en un coche y un paramédico. Desgraciadamente, a pesar de los esfuerzos del personal médico, falleció una persona”. Según recogen algunos medios británicos, se trata de una “muerte inexplicable” ya que no se encontraron drogas ni ningún tipo de sustancia en el domicilio.

Louis, que estaba trabajando cuando le informaron de lo ocurrido, se encuentra en estos momentos “destrozado y consternado”, han informado algunas fuentes al diario The Sun. La noticia de la muerte de su hermana llega casi tres años después de que la madre del cantante, Johannah Deakin, falleciera a los 42 años por una leucemia. Además de Félicité, Louis tiene otros cinco hermanos: Lottie, de 20 años, las gemelas Daisy y Phoebe, de 14, y otro par de gemelos de 4, Ernest y Doris.

Ver esta publicación en Instagram Family ❤️ Una publicación compartida de Félicité Tomlinson (@felicitegrace) el 30 Dic, 2018 a las 4:30 PST

El cantante, que también es jurado en la edición británica del concurso de talentos Factor X, iba a presentar su nuevo sencillo en solitario, Two of Us, en Comic Relief, un programa solidario en el que se recaudan fondos para una causa benéfica que se emite en la BBC, pero ha cancelado su asistencia.

Félicité Tomlinson era una influencer que contaba con más de 1,4 millones de seguidores en Instagram, donde mostraba su pasión por la moda y su sueño de ser diseñadora. "No sé por qué me veo tan sorprendida", escribió en su último post publicado en la red social en la que subió un selfie. Los comentarios de la imagen se han llenado en las últimas horas de apoyos a su familia.