7

Rosendo Mercado: por el control de acceso, como todo el mundo

El rockero de Carabanchel estampó su firma el pasado 20 de diciembre, minutos antes de despedirse de 15.000 fans en el (que se supone) fue su último concierto en su ciudad. "Es muy tímido y se puso un poco nervioso", rememora Paz. Y añade: "A Rosendo le pasa una cosa curiosa. Cuando entra, que además lo hace andando por control de acceso con su mánager, llega con su coletilla, muy tímido y cariñoso. Tan normal... Pero cuando entra al camerino pasa algo: se suelta el pelo, coge la guitarra y ya es Rosendo. El día 20 le pillé en ese momento de transformación. Me preguntó si quería hacerle una foto mientras firmaba y le dije que por mí no, que no era necesario porque eso no lo hacemos nunca. Y me respondió: 'Pues por mi tampoco'. Yo creo que Rosendo sí que no volverá: es muy feliz con sus cosas en su pueblo, tan tranquilo". La firma acaba con un "Agradecido", el mismo título de uno de los temas más populares del músico.