Un grupo de presos en Reino Unido de fiesta de Navidad. EPV

Un grupo de presos de la cárcel de HMP Lancaster Farm, en Reino Unido, logró saltarse la seguridad de la prisión durante la Navidad y grabar con móvil la fiesta que celebraron. Las imágenes aparecieron publicadas en Facebook, presuntamente subidas a la red social por uno de los presos. En ellas se les ve cantando y bailando la canción Whoomp There It Is, del dúo Tag Team. El vídeo, que ya tiene más de 500.000 mil visualizaciones, ha generado numerosos comentarios entre los internautas, que no entienden "cómo este tipo de situaciones pueden ocurrir".