La condesa Alejandra de Dinamarca, de gira con conferencias a 27.000 euros

Si alguien tenía dudas sobre cómo le podría ir la vida a la alegre condesa Alejandra tras su divorcio del príncipe Joaquín de Dinamarca en 2005, solo tendría que haber asistido a Kolding, una ciudad medieval situada al este de la península de Jutlandia, para darse cuenta que la polifacética exprincesa nacida en Hong Kong tiene por delante un año de lo más movido y rentable. Porque allí ha iniciado una gira de conferencias en las que repasa su vida, incluidas anécdotas de los años en los que vivió en palacio como miembro de la casa real danesa.

En su estreno colgó el cartel de no hay entradas y se calcula que por el aforo del recinto de esta primera charla, que duró hora y media, y el precio de cada entrada, la condesa ha recibido unos 27.000 euros. El éxito de la convocatoria no extraña a quienes han seguido cómo ha funcionado su primer libro, Mi país feliz, que salió a la venta el pasado mes de octubre y se convirtió de inmediato en un best seller. El contenido de la obra es básicamente el mismo que el que utiliza para sus charlas, que continuaran a la largo del próximo año por otros lugares del país.

La condesa Alejandra, que también ha grabado un disco que se llama Wash me away, en estos encuentros da detalles sobre los problemas que tuvo para aprender danés; de historias que compartió con la reina Margarita de Dinamarca y con su exmarido, el príncipe Joaquín, con quien tiene dos hijos y mantiene una buena relación; y curiosidades de su vida en el castillo de Schakenborg.

La exnuera de la monarca danesa ha explicado que antes de debutar como conferenciante estaba “nerviosa y emocionada”, unas sensaciones que se irán relajando a medida que continúe sus encuentros, para los que de momento tiene previstas cinco fechas en enero, dos en febrero y otra más en marzo, en Copenhague.

Una faceta más de la hongkonesa, que se ganó el cariño del pueblo danés cuando llegó a la familia real tras su matrimonio en 1995 y que ha demostrado que no tiene miedo a probar nuevas experiencias como ser ponente en la universidad —lo hizo como profesora invitada el año pasado en la Universidad de Indiana impartiendo charlas sobre liderazgo, inteligencia y ética empresarial— o actuar en un concierto.