Los amigos

Los amigos de Sabrina en la nueva serie están mucho más definidos como personajes. En la serie original eran simples comparsas que rodeaban a la protagonista e iban cambiando temporada tras temporada (salvo por la abusona Libby Chesler, cuyo papel va ahora para las Hermanas Espeluznantes). Pero ahora tiene un grupo de compañeros que la apoyan y también tienen sus propias subtramas. Entre ellas destaca Susie Putman (Lachlan Watson), una joven de género no binario que comienza a descubrirse a sí misma mientras descubre que su familia fue asediada por las brujas y la familia Spellman. “Está siendo abusada, pero aun así tiene mucha fuerza y valentía, triunfa. Y es muy importante que el público joven vea eso. Quiero decir que está bien ser quien eres en todo el mundo, que es a lo que llega Netflix. No es la víctima”, explica Watson:: “Tengo montañas de cómics de Sabrina y Archie, así que cuando logré el trabajo mi yo de nueve años estaba extasiado. Contamos historias que tienen que ser importantes”. "Es alguien que prevalece frente al acoso escolar, que es quien es sin pedir perdón. Todo lo que le sucede, lo he sentido en mi transición. Siempre he vivido con la amenaza interna, ese sentimiento de pensar que no debo ser quien soy. No es el fin del universo, cuando vas hacia delante eres más feliz", concluye.