La familia de artistas que rodea a Meryl Streep

La galardonada actriz Meryl Streep no es ninguna desconocida en las pantallas de Hollywood. Desde su debut en 1977 en la película para televisión The deadliest season, la estadounidense, de 69 años, ha construido una de las carreras más reconocidas de la industria del entretenimiento hasta ser considerada por muchos como la mejor actriz de la historia. Con tres premios Oscar a su espalda, numerosos éxitos en taquilla y la admiración mundial, no es de extrañar que la familia que la rodea sea digna de curiosidad. A pesar de que ella siempre ha mantenido a su matrimonio y a sus hijas en un ámbito privado impenetrable hay algunos cosas que si se saben sobre los integrantes de la familia Gummer-Streep.

Don Gummer (Kentucky, 1946)

Este 2018 se cumplen 40 años desde que el escultor estadounidense Don Gummer contrajo matrimonio con una de las mayores estrellas en ascenso: Meryl Streep. La boda tuvo lugar a los pocos meses de conocerse, tras lo que la intérprete de El diablo viste de Prada describió como "un flechazo instantáneo". Streep conoció a Gummer tras el fallecimiento por cáncer de su pareja de entonces, el actor John Cazale.

ampliar foto Meryl Streep y Don Gummer, durante los premios Oscar en 2014. Cordon Press

Aunque siempre con un bajo perfil, el escultor ha acompañado a la actriz en todos los grandes hitos de su carrera. Ya sea durante su primera victoria en los premios de la Academia en 1981 o cuando el expresidente Barack Obama le entregó a la actriz la Medalla Presidencial de La libertad, Gummer apoyó siempre a su esposa sin renegar de su éxito. "Mi madre encontró en mi padre un gran compañero, que durante años dejó de hacer sus grandes esculturas para poder estar con nosotros", relató una de las hijas de la pareja en 2015 sobre el equilibrio que encontraron para criar a sus hijos sin poner en peligro la carrera de la intérprete.

Henry Wolf (Nueva York, 1979)

El hijo mayor del clan Gummer-Streep ha forjado una carrera en el ambiente artístico como compositor, músico y actor. Tras formar un grupo de indie pop Bravo Silva, inició una carrera en solitario que si bien no le ha traído un enorme éxito global, si lo ha ayudado a adentrarse en el mundo de las bandas sonoras cinematográficas. Participó con canciones propias en las películas Terri y Una juerga de pelotas, al igual que en algunos filmes protagonizada por su madre como Ricki y Julie & Julia. Como actor, Herny ha tenido papeles secundarios en los cortos Encino y Joan´s day out, al igual que en la película protagonizada por Matt Damon y Angelina Jolie, El buen pastor.

Mamie (California, 1983)

Mamie es sin duda la hija más conocida de la actriz en el ámbito artístico. Desde pequeña supo que quería seguir los pasos de su afamada madre y fue así que poco a poco forjó una carrera tanto en el cine con películas como Efectos secundarios, como en la pantalla chica, al interpretar a la tenaz abogada Nancy Crozier en The Good Wife. “Jamás anuncié que quería ser actriz, estuvo muy claro desde el principio y mis padres siempre me apoyaron”, reveló en una entrevista en 2015. Sobre el hecho de tener que vivir bajo la sombra de su madre, ella tiene esto para decir: “No sé si mi madre me ha facilitado o complicado mi carrera. Yo aspiro a convertirme en el ser humano que ella es”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mamie Gummer (@mamiegummer) el 18 Jul, 2016 a las 5:46 PDT

En 2015 compartió protagonismo por primera vez con Streep, en el filme Ricki, donde reproducían su relación como madre e hija. En la cinta Ricki es una madre que abandona a sus hijos siendo estos pequeños para perseguir su sueño de ser una estrella de rock, algo que Mamie resalta fue totalmente contrario en el caso de su familia. “Ella fue capaz de hacer lo que realmente amaba y, al mismo tiempo, tenernos como una prioridad”, explicaba la actriz de 35 años, en una entrevista algunos años atrás.

Grace (Nueva York, 1986)

La segunda hija del matrimonio Gummer-Streep también tiene aspiraciones artísticas. Tras su debut a los siete años en La Casa de los Espíritus, la actriz de 32 años ha aparecidos en series altamente reconocidas como The Newsroom, American Horror Story y más recientemente en Mr. Robot. Pero paralelamente a tener que lidiar con el flamante parecido con su hermana Mamie, Grace admite que el ser conocida como "la hija de Meryl Streep" no siempre es positivo. "Antes me molestaba. Ahora trato de no pensar en ello porque sino seguro que me afecta", le confesó a The New York Times, el julio pasado.

Louisa (California, 1991)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Louisa Jacobson (@louisajgummer) el 1 Ago, 2018 a las 11:31 PDT

La más pequeña de la familia es quien más se ha alejado del camino artístico recorrido por su madre. Tras licenciarse en Psicología, la californiana de 27 años se acercó al mundo de la moda y firmó con la agencia de modelos IMG, una de las más reconocidas de la industria. En los últimos años se la ha visto protagonizando campañas para Dior y en portadas de renombradas revistas estadounidenses como Vanity Fair y Glamour. Para diferenciarse de sus conocidos familiares la estadounidense es conocida en el mundo del modelaje como Grace Jacobson.

Louisa es la menor de la familia, pero no por mucho tiempo más. Como ha confirmado este lunes la plataforma estadounidense Page Six, Mamie está esperando un hijo con el guionista Mehar Sethi, con quien está comprometida desde agosto pasado. Este sería el primer nieto para Streep y sin duda una nueva adquisición para el legado artístico de la familia.