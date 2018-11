“El sexo no era importante en la vida de Hugh Hefner”, dice la viuda del dueño de ‘Playboy’

Tras el fallecimiento en septiembre del año pasado del legendario fundador de la revista Playboy, Hugh Hefner, su viuda —con quien se casó en 2012— ha hablado de cómo es la vida sin él. Crystal Harris ha dicho: "Los primeros tres meses sin él fueron muy, muy duros. A partir de entonces me dije que tenía que salir ahí fuera y empezar a hacer algo, viajar o lo que fuera. He estado por todo el mundo intentando encontrarme a mí misma. Durante diez años formé parte del mundo de Hef, en la mansión casi todo el tiempo, y ahora estoy tratando de descubrir qué me gusta hacer".

Harris también ha hablado de cómo era la vida del rey del sexo. "Los lunes era la noche de chicos. Se juntaban y elegían entre todos una película, pero durante los fines de semana nos gustaba ver clásicos del cine y los domingos veíamos algo que estuviera en cartelera", ha explicado . "En ese momento de su vida el sexo ya no era tan importante para él. Le gustaba ver películas y jugar al backgammon. Es cierto que en esa casa se habían divertido mucho. Habían organizado fiestas increíbles con todo tipo de gente: hacían fiestas con monopatines y una vez organizaron unas miniolimpiadas", ha apuntado. Además ha explicado que cuando ella llegó a la vida de Hefner la historia de la mansión era ya parte del pasado.

Crystal conoció al magnate después de mandar una solicitud para acudir a una de las fiestas Playboy, en la que ambos conectaron gracias en parte a su formación y sus estudios de psicología. Cuando acabó el fin de semana, Hefner se puso en contacto con ella por teléfono para invitarla a trasladarse a su mansión, "y el resto es historia", como recuerda ella .

Algunas de las piezas del armario de Hugh Hefner, que salen a subasta en Julien Auctions. ROBYN BECK AFP

A lo largo de la conversación, la viuda del magnate no ha evitado responder a ninguna pregunta delicada, ni siquiera acerca de los motivos que pudieron llevar a un hombre de 86 años a proponerle matrimonio. Un hombre al que recuerda como "un chico de buen corazón cuyos sueños se habían hecho realidad más allá de que él hubiera podido esperar".

Después de perder a su marido y de superar una crisis de salud, Crystal Hefner, de 32 años, parece haber dado un vuelco radical a su vida y hasta el aspecto de conejita playboy que cultivaba mientras estuvo junto a Hefner es hoy radicalmente distinto. Ahora parece otra mujer, sin apenas maquillaje y volcada en organizaciones benéficas.

"Le echo de menos todos los días", manifestó al diario británico The Daily Telegraph, en la primera entrevista que concedió en enero pasado tras la muerte de su marido. "Él me enseño mucho. Me enseñó el amor, la bondad… era amable con todos, acogedor en su casa con todo el mundo, sin importarle quién eras. En estos días es raro encontrar alguien así", ha afirmado Crystal Hefner.

Una de las mayores polémicas a las que se enfrentó Hefner fue el modo al que exponía a las mujeres, protagonistas de sus páginas.