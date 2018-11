Hugo Castejón, de político del PP a personaje de ‘Gran Hermano’

Hugo Castejón se presenta como cantante pero no se le conoce ningún trabajo musical que haya logrado algo de éxito. Se hizo famoso en realidad por un fugaz noviazgo con la cantante Marta Sánchez. Esta relación le convirtió en personaje de la prensa del corazón. Le gustó tanto verse en las portadas de las revistas que aparcó su carrera en el mundo de la política. Por entonces era subdirector general de Promoción Universitaria de la Comunidad de Madrid en el gobierno de Esperanza Aguirre, al que llegó de la mano de Lucía Figar, consejera del área y una de las personas más cercanas al expresidente José María Aznar. Castejón de un tiempo a esta parte se pasea por los platos de Gran Hermano Vip como defensor de una de las participantes, Miriam Saavedra.

Su pasado en la consejería de Educación no ha servido para convertirse en un tertuliano educado. El domingo la presentadora Sandra Barneda le expulsó del programa por sus malos modos. “Se acabó, de verdad que contigo es imposible”, sentenció, visiblemente molesta. Tras la marcha de Castejón, la periodista aprovechó para darle un toque de atención a todos los presentes: “No podéis interrumpir todo el rato… Parece que el que grita más tiene más razón y la gente en casa quiere conocer vuestras opiniones, no escuchar vuestros gritos. A mí no me hace ninguna gracia tener que echar a nadie, pero es insoportable decir todo el rato que se calle la gente”. Minutos más tarde, Barneda invitó a Castejón a volver a entrar en plató, pero ante su negativa se mostró indiferente. “Hasta luego, Mari Carmen”, le dijo sin darle mayor importancia.

Sus compañeros de carrera política, vinculada al PP, aseguran que a Hugo Castejón siempre le gustó más el mundo de la farándula. Es licenciado en Económicas y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. En los perfiles que mantiene en las redes sociales (está en todas), explica que con 24 años aprobó la oposición de Economista del Estado, posteriormente hizo un máster en Administración y Finanzas por la Universidad de Pensilvania, en EE UU. Fue consejero económico en las embajadas españolas de Nicaragua y de Nigeria, antes de ser subdirector general en la Comunidad de Madrid.

Uno de sus padrinos en el mundo de la política fue el secretario de Estado de Comercio Jaime García-Legaz, que también promovió al Pequeño Nicolás. Ahora en las redes sociales se presenta solo como cantante y asegura que vive entre Miami y Madrid. Ahora presume de ser tertuliano de Gran Hermano Vip y, dicen, sueña con entrar en la casa.